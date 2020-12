Che fine ha fatto il cast di Happy Days

Che fine hanno fatto i protagonisti di Happy Days? Era il 1974 quando la serie tv diretta da Garry Marshall andò in onda per la prima volta. Da allora sono trascorsi molti anni, ma nessuno ha mai dimenticato Fonzie e la famiglia Cunningham. Alcuni protagonisti, come il compianto Warren Berlinger , sono purtroppo scomparsi, altri hanno continuato a recitare, altri ancora hanno cambiato mestiere.