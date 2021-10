Chi è Giordano Filippo, maestro di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Giordano è un ballerino con la musica latina nel sangue, maestro di danza presso una scuola a Milano, dopo alcune esperienze in tv approda a Ballando con le stelle, come partner dell’attrice Valeria Fabrizi.

Chi è Giordano Filippo

Giordano Filippo nasce, sotto il segno del Sagittario, il 21 dicembre 1985, ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Il suo percorso nel mondo della danza inizia, nella sua città d’origine, quando ha 7 anni.

Sin da bambino dimostra il suo talento straordinario; nel 1994 partecipa al Campionato italiano, dove arriva in finale, sia nella salsa che nel liscio unificato. Giordano studia presso l’IPSCT Perrone, a Taranto, dove si diploma in Sala Bar.

Fidanzata

Giordano è fidanzato dal 10 maggio 2003 con Marica Bianco, sua partner nella vita e sul palco. La ragazza è originaria di Putignano, anche lei pugliese come il compagno. La coppia è riservata ma, dalle foto postate sui social, si deduce che è molto affiatata. Giordano lavora con Marica nella scuola di ballo Yamambò, a Milano.

Età, altezza, aspetto

Il ballerino pugliese ha 35 anni ed è alto 1,90. Giordano ha alcuni tatuaggi sul corpo: uno maori che ricopre gran parte del braccio e un volatile sul fianco destro. Il ragazzo, dai colori mediterranei, non si ritiene bello ma un tipo simpatico.

Che cosa ha fatto prima di Ballando con le stelle

Giordano è un maestro di latino e bachata ma spazia anche in altri generi come la samba e il cha cha cha. Negli anni della sua formazione da professionista, partecipa a vari congressi internazionali: all’International Congress di Budva, in Montenegro, si piazza al primo posto e ad Atene arriva in finalissima.

Nel 2007 realizza il suo sogno, conseguendo il diploma di maestro. Nel 2008 si specializza anche nelle danze caraibiche e, nel 2011, esplora il mondo della danza moderna, l’hip hop e l’house. Nel 2013 entra nella nota compagnia Tropical Gem e, successivamente, si esibisce in tv nella trasmissione Questi siamo noi, insieme a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

Nel 2015 fa il suo ingresso nella Euphoria Dance Company di New York. Attualmente insegna presso la scuola di danza milanese Yamambò, con la sua fidanzata Marica.

Tra i suoi insegnanti spicca Carolyn Smith, giudice noto di Ballando con le stelle.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

Il ballerino supera brillantemente il provino a Ballando on the road ed entra nella categoria professionisti. Successivamente insegna per una sola puntata, nello spin off del dance talent, Ballerini per una notte. Il 2020 segna definitivamente il suo ingresso nello show della Carlucci.

Quest’anno affiancherà l’attrice Valeria Fabrizi, recentemente impegnata nel ruolo di Suor Costanza nella serie Che Dio ci aiuti.

Profili Instagram e Facebook

Giordano ha un account Instagram (giordanofilippo85) con più di 2 mila followers e, spesso, pubblica video su Tik Tok in cui si diletta a cucinare i piatti tipici della sua terra. Ha un profilo facebook privato (salseros85) e una pagina della scuola presso cui insegna (Yamambò dance school).