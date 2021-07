Chi è Alessandro D’Amico, l’ex corteggiatore di U&D che ha salvato la sorella

editato in: da

Una storia che tocca il cuore, quella raccontata da Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha deciso di donare un rene a sua sorella Federica per salvarle la vita. La giovane era da tempo affetta da un patologia che richiedeva questo tipo di intervento, motivo per il quale suo fratello si è reso immediatamente disponibile per risolvere i suoi problemi in maniera definitiva.

Alessandro mantiene così la promessa del tutto personale che fece a se stesso quando non riuscì a trarre in salvo sua madre. Questo rimpianto così doloroso è servito come spunto per guardare avanti e compiere quel gesto decisivo per la vita di Federica, che gli ha risposto con parole cariche d’affetto.

“Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+. Andiamo”.

Alessandro D’Amico nasce a Ischia nel 1989 e qui vive tra i vantaggi e le contraddizioni della vita isolana. Il suo coming out non è stato semplice, poiché compiuto in un contesto fatto di severità e autorevolezza, ma è stato proprio il padre – Maresciallo dell’Esercito – a fargli capire che non c’era niente di sbagliato in lui e che doveva sentirsi libero di amare chiunque.

Dopo la morte della madre, decide di trasferirsi a Ibiza poiché Ischia è troppo piena di ricordi. Questa è poi diventata la sua dimora estiva, mentre in inverno vive a Barcellona. Con il trasferimento all’estero, coltiva la sua passione per la fotografia e i video, mentre in Italia si è dedicato per lungo tempo alla ristorazione.

La vita di Alessandro D’Amico diventa pubblica quando decide di prendere parte a Uomini e Donne, come corteggiatore del Trono Gay. Sempre distintosi per il suo carattere, il giovane campano è stato anche la scelta finale del tronista, Alex Migliorini. La loro relazione non è però destinata a durare, per incompatibilità di vario genere. Si lasciano dopo appena 3 mesi.