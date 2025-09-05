Cecilia Rodriguez ha svelato su Instagram di essersi pentita dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposta quando era più giovane per l'aumento del seno

Cecilia Rodriguez è pronta a diventare mamma di una bambina. La sorella di Belen Rodriguez e il marito Ignazio Moser, infatti, sono in dolce attesa e hanno deciso che chiameranno la loro figlioletta Clara Isabel. Il lieto evento dovrebbe avvenire nel mese di ottobre e la showgirl sarebbe già pronta a questo momento fatidico, visto che ha raccontato sui social la preparazione della borsa adatta per il parto, momento che ha condiviso con l’amica Giulia De Lellis, anche lei in gravidanza.

Cecilia Rodriguez ha raccontato questo suo periodo così importante sui social con diversi contenuti digitali ma, adesso, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi ammiratori, svelando anche la sua opinione sulla chirurgia estetica.

Cecilia Rodriguez e la chirurgia estetica

Cecilia Rodriguez ha trascorso un’estate da favola, tra vacanze al mare con il marito e l’attesa della piccola Clara Isabel. L’influencer ha condiviso questo momento di gioia con tutti i suoi ammiratori, attraverso dei contenuti social, in cui si è mostrata anche con diversi outfit e bikini perfetti per la gravidanza.

Tutto sembra essere pronto per accogliere questa nuova vita e Cecilia Rodriguez si è presa un momento di pausa per rispondere ad alcune domande dei suoi sostenitori, pervenute attraverso l’apposito box di Instagram. La showgirl ha risposto anche a chi le chiedeva se si fosse sottoposta alla rinoplastica per ritoccare il suo naso.

La sorella di Belen Rodriguez ha smentito questa notizia, svelando di essersi pentita anche di aver aumentato il suo seno in passato: “Non ho mai rifatto niente, tranne il seno, di cui poi mi sono pentita. Ero piccola, sicuramente insicura e pensavo che un paio di t***e più grosse mi avrebbero fatto sentire meglio”.

Cecilia Rodriguez ha cambiato idea

Cecilia Rodriguez è molto amata da donne e uomini per la sua innata simpatica, la professionalità ma anche la sua bellezza senza tempo. Ogni tanto la conduttrice televisiva svela anche dei trucchi di bellezza su Instagram, come i segreti di haircare condivisi con le sue ammiratrici.

Ma di recente la showgirl ha parlato anche di chirurgia estetica, rivelando di essersi pentita dell’intervento al seno a cui si è sottoposta in passato, anche se non giudica chi sceglie di essere più bella con l’aiuto del chirurgo: “Ne andavo fiera, poi mi sono pentita. Non giudico, non sono a favore o contro. Ognuno con il suo viso e la sua vita fa quello che vuole”.

Cecilia Rodriguez ha voluto sottolineare che il suo viso è autentico e non è stato ritoccato da alcun intervento estetico, parlando direttamente ai suoi ammiratori: “Io comunque non ho fatto nulla, questo è il mio naso, questa è la mia faccia; ovviamente sono truccata”.

La sorella di Belen Rodriguez ha svelato sui social anche di aver preso diversi chili in gravidanza, 13 in 7 mesi, e di aver trovato questo periodo così delicato più complicato del previsto. In ogni caso la conduttrice televisiva si sta godendo al meglio la sua gravidanza e anche le sue nuove rotondità: “Mi godo anche una nuova versione di me, più tonda, più in carne, e va bene così”.