Fonte: IPA Cecilia Rodriguez

La famiglia Rodriguez ha vissuto un momento davvero difficile e doloroso negli ultimi giorni del 2024. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, Gustavo Rodriguez, è rimasto coinvolto in un incendio ed è stato ricoverato in ospedale con delle terribili ustioni. Dopo diversi giorni di cure, finalmente, il 3 gennaio è potuto tornare a casa, facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi figli.

Mentre si trovava dal parrucchiere per una sessione di bellezza, Cecilia Rodriguez è tornata sull’argomento svelando le condizioni di salute attuali di suo padre e lasciandosi andare anche a delle confessioni di bellezza.

Cecilia Rodriguez, le condizioni del papà Gustavo

Il salone del parrucchiere, si sa, è uno dei momenti in cui ci si può rilassare e lasciarsi andare anche a chiacchiere e confidenze. Così piace fare anche a Cecilia Rodriguez che, di recente, ha riposto a diverse domande dei suoi followers, proprio mentre si trovava in un beauty center.

La showgirl ha aggiornato tutti sullo stato di salute del padre Gustavo Rodriguez, svelando che sta facendo fisioterapia alle mani: “Mio papà sta molto bene. Ovviamente continua con tutte le cure, con tutte le sue medicazioni, con la fisioterapia soprattutto per la mobilità delle mani, ma sta bene. Sono molto contenta. Siamo tutti molto più sereni in famiglia”.

Rispondendo a chi le chiedeva quale fosse il momento più bello di quest’inizio d’anno ha affermato: “Che il mio papà sia fuori pericolo”. La priorità attuale nella sua vita è, invece, la sua relazione con il marito Ignazio Moser, di cui non sarebbe più troppo gelosa: “No, non sono gelosa, credetemi. Quella fase della mia vita è passata”.

Cecilia Rodriguez, i segreti dei suoi capelli

Trovandosi in un salone di parrucchiere, Cecilia Rodriguez ha svelato anche i segreti della sua chioma. La showgirl si sottopone, ogni mese, a una seduta di bellezza per coprire i capelli bianchi: “Sono venuta a farmi i capelli bianchi, una volta al mese, bisogna essere precisi. A breve lo dovrò fare ogni venti giorni, ogni due settimane. Molto bello essere donna ma veramente complicato, complicatissimo… Per fortuna non ho ancora quella ricrescita netta, diciamo, però mi salva il fatto che sono alta e quindi, generalmente le persone mi guardano dal basso e non dall’alto, perché se mi guardassero dall’alto si vedrebbero tutti i capelli bianchi. Mi salva questo. Non faccio altro perché li ho tagliati un mese fa e forse Simona mi fa qualche trattamento per idratare i capelli, anche se sono molto molto belli, forti”.

La showgirl ha svelato di non voler cambiare colore alla sua chioma: “Cambio colore no, perché è una cosa in cui non mi trovo mai bene, ci ho provato diverse volte, il mio sogno era quello di essere bionda. Ci ho provato, non mi sta bene, ho provato a schiarire le punte, l’interno. La verità è che il colore che più mi piace è il mio colore naturale”.

Cecilia Rodriguez, invece, vorrebbe accorciare di molto la lunghezza dei suoi capelli: “Cambierei taglio di capelli ma ho sempre paura di non piacermi, quindi comincio a chiedere a tutti quanti ‘Posso tagliare?’, mi dicono ‘No sei pazza?’, invece quando ho fatto erano tutti super felici, quindi sto cercando di convincerli ad approvare un taglio corto tipo uomo”. Per ottenere dei capelli sempre lucenti e sani, la showgirl utilizza: “Un trattamento al collagene”.