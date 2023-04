Caterina Balivo, libera e felice su Instagram: foto senza trucco e in costume

Libera e felice: Caterina Balivo ha pubblicato su Instagram alcune foto che la ritraggono senza trucco e in costume . La conduttrice cerca sempre di restituire ai propri follower un’immagine di sé che coincida il più possibile a quello che è davvero. E, mostrarsi senza un filo di make-up e senza filtri, è un modo per azzerare le distanze con chi la segue con affetto, oltre a dare al pubblico la possibilità di sbirciare nelle sue giornate e a vederla come è davvero spente le luci dei riflettori, tolto il trucco o la piega perfetta. Un racconto verità che piace , come dimostrano i suoi tantissimi follower.

A volte si corre il rischio di diventare schiavi della propria immagine di perfezione, o per lo meno di quella che troppo spesso sembrano voler raccontare i social. Ma Caterina Balivo non è così e, allora, ecco che pubblica degli scatti su Instagram che la ritraggono senza trucco. E che restituiscono un ritratto della conduttrice libera e felice, lontana dalle immagini patinate o dagli standard televisivi che vogliono sempre perfette.

Perché la verità che Caterina Balivo è perfetta così: con i capelli bagnati, il sorriso contagioso e il viso privo di trucco.

Di recente la conduttrice è stata accusata di voler raccontare la propria vita perfetta, ma la verità è che da ciò che pubblica su Instagram, il messaggio che vuole trasmettere sembra essere diverso e coincidere con normalità. Ed è normalità quello che emerge dal suo ultimo post. Oltre a una grande libertà, quella di poter essere sé stessi sempre: con un bell’abito (e lei di outfit eccezionali ne sa qualcosa) e un look da diva, oppure in una giornata in famiglia, dedicata al relax senza trucco e più al naturale possibile.

Nel post racconta delle acque termali, in cui è immersa, e che così ha trascorso la giornata del 25 Aprile. Un momento di benessere e le foto sono l’essenza stessa della spontaneità.

Non sfugge allo sguardo la bellezza al naturale di Caterina Balivo che del suo essere sé stessa ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica, che tanto viene apprezzato dai suoi fan.

Caterina Balivo, la sua bellezza al naturale (che difende)

Caterina Balivo è una paladina della bellezza al naturale e l’ha sempre difesa. Lo ha fatto quando ha spiegato di non essere mai ricorsa ai ritocchini, ma anche nell’accettare sé stessa e il proprio corpo.

Era accaduto, in passato, che Striscia la Notizia facesse notare alcuni cambiamenti fisici della conduttrice, e lei aveva prontamente risposto attraverso le sue storie Instagram spiegando: "Ragazzi, se c’è una che non s’è fatta niente sono io. Quindi vorrei che il prossimo servizio fosse: ‘Ma quant’è bella Caterina al naturale'”. In altre occasioni, poi, aveva sottolineato di non essere mai ricorsa al chirurgo.

E ha dato più volte lezioni sull’autostima. Come quando ha confessato a Molto Donna, inserto settimanale del Messaggero: "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”, aveva detto.

Che siano foto senza filtri o senza trucco, o che siano messaggi, una cosa è certa: Caterina Balivo è una paladina della bellezza al naturale, che difende con forza.