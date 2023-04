Caterina Balivo, anticipa l’estate in costume intero. Ma su Instagram c’è chi l’attacca

Fonte: IPA Caterina Balivo il costume per la prossima estate che sta bene a tutte

Caterina Balivo anticipa l’estate con un costume intero cut out e monospalla. Bellissima e felice, la conduttrice sta trascorrendo alcune giornate di festa in occasione della Pasqua, ma su Instagram c’è chi l’attacca dimostrando che, nonostante si cerchi da tempo di sensibilizzare sull’odio sui social, questo comunque non smettere di esistere.

Caterina Balivo, il costume intero per l’estate che sta bene a tutte

Per look perfetti e che stanno bene, nella stragrande maggioranza dei casi, a tutte chiedere a Caterina Balivo. La conduttrice ha pubblicato una serie di foto su Instagram in cui si è fatta immortalare con un bellissimo costume nero cut out e monospalla che potrebbe diventare il look da spiaggia per l’estate che sta bene a tutte.

Innanzitutto, perché la scelta del colore è vincente: i colori scuri sfinano e abbracciano il corpo, valorizzandolo. E poi il dettaglio cut out sulla pancia regala quel tocco sensuale perfetto per un look da spiaggia. Senza dimenticare la monospalla che rende il tutto molto più intrigante. E non è la prima volta che la conduttrice indossa costumi che coniugano praticità e bellezza, basti pensare a quello che ha mostrato – sempre su Instagram – quando è volata in Islanda per il suo compleanno.

E dopo aver dato dritte di stile per la Primavera, nelle foto pasquali, invece, Caterina anticipa l’estate. La conduttrice si trova in vacanza ai Caraibi, come ha mostrato in alcune storie Instagram, che riescono a rendere giustizia alla bellezza dei luoghi e della natura. Non stupisce, dunque, che sia felice. Almeno da quanto emerge dalle foto. Infatti, Caterina è sorridente, immersa nel mare cristallino e intenta a giocare con la figlia. A completare il look occhiali da diva a specchio e gioielli.

Bellissima e spensierata, ma non tutti avrebbero gradito, infatti su Instagram – tra i tanti commenti positivi – non manca chi l’attacca.

Caterina Balivo, perché c’è chi l’ha attaccata su Instagram

Nonostante Caterina Balivo cerchi sempre di affidare ai social un racconto vero e reale della sua vita, c’è a chi tutto questo non va giù. E questo, in particolare, emerge da alcuni dei commenti sotto il carosello di immagini della vacanza ai Caraibi. I giudizi sono, ovviamente, diversi: da chi ne esalta la bellezza ed è felice di vedere la meta della sue vacanze, a chi non apprezza la narrazione della famiglia felice e perfetta, senza dimenticare chi ritiene che voglia ostentare, per poi concludere con coloro che parla dei soldi e di come facciano la differenza.

Commenti, insomma, di utenti ai quali non va giù come la conduttrice mostra la sua vita oltre lo schermo della televisione. E che fanno pensare che, forse, la strada per rendere i social un posto migliore sia ancora lontana. Infatti a volte basterebbe andare oltre quando si vede qualcosa che non piace, senza dover a tutti i costi lasciare la propria opinione.

Ma del resto Caterina Balivo è uno dei tanti personaggi dello spettacolo che ogni giorno deve fare i conti con i commenti più disparati sui social: da quelli che la ricoprono di complimenti, fino a quelli che l’attaccano. C’è chi li ignora e chi, invece, decide di rispondere a tono come hanno fatto, per esempio, Chiara Ferragni, Arisa o Aurora Ramazzotti. Tante donne che nel tempo hanno detto basta ai giudizi, alle critiche, ai commenti su di loro e sulla loro vita privata. Tutte questioni che – a meno di richieste esplicite – non devono essere commentate anche se, come molti di noi, la raccontano suoi social.