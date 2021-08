Caterina Balivo in bikini spegne le polemiche e spiega: nessun ritocchino

editato in: da

Caterina Balivo incanta: bikini e costumi interi su Instagram

Non è la prima volta che Caterina Balivo ci dà una lezione di body positive attraverso il suo profilo Instagram. Questa volta c’entra un commento lasciato sotto il suo ultimo post dove si mostra in bikini, intenta a realizzare una serie di selfie senza troppe pretese, mentre è alle prese con le sue vacanze estive che sta trascorrendo nella zona di Capri.

Alla domanda che Caterina ha fatto pubblicando il post “Cosa pensate quando fate i selfie?” un utente ha pensato di rispondere in modo ironico insinuando: “Che la Balivo si è rifatta il seno”.

La pronta risposta della Balivo non solo ha messo subito a tacere le facili allusioni al ritocchino ma, allo stesso tempo, è riuscita a far riflettere- per chi vuole provare a leggere tra le righe – su una questione non di poco conto: premettendo che non ci sarebbe niente di male, un décolleté più florido non si dovrebbe giustificare, questo potrebbe essere semplicemente sinonimo di un periodo rilassato, sereno e felice per Caterina, che sta dedicando questi giorni d’estate alla famiglia e agli affetti. Al commento sotto la sua foto, infatti, lei stessa ha replicato: “No, solo ciccia più ovunque: non avrei problemi a condividerlo. Ma sono tutte mie”.

La domanda alla quale bisognerebbe cercare di rispondere potrebbe invece essere: perché il proprio pensiero davanti a un personaggio noto che non appare come l’abbiamo sempre immaginato deve essere motivo di sfogo attraverso un commento, scritto d’istinto e dato in pasto ai social? Perché molto spesso si sente la necessità di spingere le persone – famose o sconosciute che siano – a difendersi e giustificarsi?

A guardare con attenzione poi, si vede come Caterina pubblichi spesso le sue foto prive di ritocchi o di filtri estremi, quindi viene facile pensare che, se avesse voluto apparire per quella che non è, di certo avrebbe agito diversamente. I suoi costumi interi poi stanno diventando un must have, fornendo ottimi spunti e consigli di stile.

Intanto, Caterina la sua scelta l’ha già fatta: non la rivedremo in televisione in tempi brevi, perché per ora la sua priorità è la famiglia.