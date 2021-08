Caterina Balivo, la bellezza di piacersi: “Alla prova costume mi do 10”

editato in: da

Caterina Balivo incanta: bikini e costumi interi su Instagram

Caterina Balivo dà 10 alla sua prova costume. Quest’estate, per la conduttrice, è all’insegna della body positive: vuole lanciare un messaggio importante, di accettazione e supporto verso tutte le donne. Non cadiamo nei tranelli delle pubblicità e della bellezza estrema: “Pancetta, smagliature, imperfezioni… e chi se ne frega?” La Balivo non si trattiene e soprattutto condivide i suoi scatti estivi senza alcun filtro o modifica. Viva la bellezza al naturale, che ci fa sentire uniche e speciali, che non si piega agli standard.

La prova costume della Balivo ci permette di abbracciare la filosofia della body positive, e non solo. Quando ci guardiamo allo specchio, ci capita di darci 10? Di sorriderci, di accettarci? Raramente. Magari ci facciamo ingannare da un piccolo difetto o imperfezione. Altre volte, arriviamo addirittura a sentirci a disagio. E dimentichiamo che esistono tanti tipi di bellezza, e che ognuno è speciale a modo suo.

I commenti dei fan della Balivo ne esaltano la bellezza naturale. C’è chi le ha dato un 7, ma la sua risposta non ha lasciato alcun dubbio: “Mi do 10 perché non ci sono app“. Zero filtri, nessuna modifica o leggero ritocco. Piacersi è l’enorme gesto che tutte possiamo fare ogni giorno verso il nostro corpo. Una bella lezione, un invito a sfoggiare se stesse, senza ricorrere per forza ai trucchetti su Instagram.

La Balivo, per il momento, si sta godendo la sua vacanza a Capri, in una terra che ama molto, lontana dai riflettori. Il lavoro, per lei, non è più una proprietà. Vuole godersi la sua famiglia, trascorrere del tempo con loro. Ha voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa, senza sentirsi costretta dagli impegni lavorativi. Soprattutto, però, il suo desiderio è di stare con i suoi figli al 100%, senza corse al mattino, pause pranzo spezzate e ricordi perduti.

I suoi costumi interi, poi, dobbiamo dire che sono proprio un must irrinunciabile: da avere assolutamente nella valigia delle vacanze. Semplici e mai fuori posto, trendy e alla moda, Caterina lancia tendenze, supporta le donne sulla scia della body positive e fa la differenza (cosa affatto scontata). Quel 10 te lo diamo anche noi.