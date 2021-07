Caterina Balivo su Instagram, il bikini monospalla che vogliono tutte

editato in: da

Caterina Balivo prosegue la sua estate al mare e torna a Capri dove sfoggia un bikini nero ultra chic che è già la vera tendenza di stagione. E su Instagram lo vogliono già tutte.

Caterina Balivo, lontano dalla televisione da un anno, si gode le sue vacanze naturalmente al mare. Con lei la figlia Cora che si presta a posare assieme alla mamma in teneri ritratti da mini me. Infondo, la secondogenita della Balivo e di Guido Maria Brera, è già una piccola trendsetter ad appena 4 anni (da compiere il prossimo 16 agosto). Mentre Guido Alberto, classe 2012, è più riservato e non ama stare davanti all’obiettivo, come ha spiegato tempo fa la stessa Caterina.

Bikini monospalla Puoi acquistare online un bikini nero simile a quello di Caterina Balivo

Al mare la Balivo sfoggia costumi interi e bikini davvero strepitosi. Tra questi uno splendido due pezzi nero con reggiseno a fascia ed enorme fiocco sul décolleté che è davvero una meraviglia. Su Instagram in molte vogliono sapere di che brand si tratti e come acquistarlo. D’altro canto, si sa che Caterina è come Kate Middleton, quello che indossa diventa tendenza e va subito a ruba.

Moltissimi anche i complimenti per la presentatrice che ha preferito prendersi una pausa dalla televisione, sfruttando nuovi mezzi di comunicazione, come la serie di podcast Ricomincio dal No, dove ha raccontato esperienze di vita di personaggi famosi.

Come ha spiegato in un’intervista a Il Mattino: “Per me non sarà più un impegno quotidiano come è stato finora. Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. L’ho capito in quest’anno di pandemia: il mondo ha rallentato e ho rallentato anche io. Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa. Poter fare interviste senza l’ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo, stare coi miei figli”.

A proposito di Caterina Balivo, ha precisato Coletta durante la conferenza stampa dei palinsesti Rai 2021-2022: “L’ho incontrata più volte. L’ho contattata come giudice de Il cantante mascherato. Non c’è alcun veto su di lei. Su Rai1 bisogna trovare lo spazio adeguato per lei. Per noi è un volto dell’ammiraglia”.

In attesa di capire i prossimi impegni, Caterina Balivo, in pose da sirenetta a Capri, delizia i fan con i suoi costumi. A cominciare dal bikini giallo a triangolo che esalta il décolleté e le è valso un “sei stupenda” tra i commenti social. Per non parlare del due pezzi rosso da Lolita con cappello in paglia. E qualcuno ha osservato: “QUESTO cappello…mi piace TROPPO”.

E poi i costumi interi, da quello turchese e a quello fantasia cachemire che ha riscosso i complimenti di Sandra Milo: “Col costume intero si è sempre elegantissime e tu lo sei ❤️”.