Caterina Balivo e la sua “mini me”: la foto col costume coordinato è dolcissima

Vip in bikini 2021: le foto più belle delle star

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia a Capri, uno dei suoi luoghi del cuore. Ancora una volta infatti sta trascorrendo l’estate sull’isola che le ha regalato tanti momenti speciali e giornate di relax e divertimento insieme ai suoi bambini.

Il tutto ovviamente condiviso su Instagram, piattaforma dove la Balivo è seguitissima: proprio per questo la conduttrice non perde occasione di pubblicare alcuni scatti che raccontano la sua quotidianità, anche in vacanza. Caterina così ha postato una foto dolcissima in compagnia di Cora, la sua secondogenita nata nel 2017, nata dall’amore con Guido Maria Brera.

Tra un bagno in acqua, scorci mozzafiato e un tuffo con i braccioli, la bella Caterina si è fatta immortalare con la sua piccola, accompagnando ai tenerissimi scatti la didascalia: “Un mercoledì baciate dal sole per me e la ‘mini me’“. La Balivo ha infatti mostrato anche i costumi interi neri indossati da lei e dalla figlioletta, che riportavano appunto le scritte “me” e “mini me”. Unica differenza una rouches bianca su quello di Cora, che lo rende più sbarazzino e adatto a una bambina della sua età.

Per la Balivo queste vacanze hanno probabilmente un altro valore rispetto a quelle degli anni scorsi: la conduttrice infatti ha deciso di rallentare e mettere da parte per un po’ il suo lavoro per godersi del tempo di qualità con la sua famiglia.

“Una scelta d’amore”, l’aveva definita: ospite di Mara Venier a Domenica In, Caterina Balivo si era lasciata andare ad alcune confessioni, spiegando i motivi che l’avevano portata ad allontanarsi dal piccolo schermo. Una decisione sofferta ma inevitabile, soprattutto dopo la pandemia, che l’ha costretta a rallentare i suoi ritmi e a considerare un altro tipo di quotidianità, con più tempo da dedicare ai suoi figli.

E in una recente intervista a Il Mattino aveva spiegato che la televisione non sarà per qualche tempo la sua priorità: “Per me non sarà più un impegno quotidiano come è stato finora. Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. (…) Non voglio imporre ai bambini una vita frenetica. Se al ritorno da scuola non vogliono parlare, non voglio più arrabbiarmi. Prima li obbligavo a parlare perché il mio tempo era limitato. Insomma, con il Covid ho aperto un nuovo ciclo della mia vita che per ora mi sta piacendo”.