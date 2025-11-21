L’atleta e influencer Carlotta Ferlito racconta sui social del suo intervento di isteroscopia e del percorso di recupero che l'aspetta

IPA Carlotta Ferito

Sono stati mesi difficili, di intenso dolore, per Carlo Ferlito. L’ex ginnasta oggi influencer ha rivelato di essere ricoverata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento all’utero. Con i suoi follower ha scelto di essere sincera, raccontando dei problemi che l’hanno portata fin qui e del periodo di recupero che l’attende.

Carlotta Ferito in ospedale, cos’è successo

L’ultimo post pubblicato sul profilo di CarlyFerli, questo lo pseudonimo social di Carlotta Ferlito, risale a qualche giorno fa. Nel frattempo, l’ex ginnasta olimpica che si è riscoperta influencer di gran successo, è stata costretta a restare per qualche tempo lontano dai social, su cui è solita condividere con costanza la propria quotidianità. Il motivo non è, purtroppo, piacevole. Ferlito si trova infatti in ospedale, dove è stata ricoverata a seguito di un intervento all’utero.

“Tra le mie innumerevoli sfighe, mi sono dovuta sottoporre all’intervento di isteroscopia (la pulizia dell’utero)” spiega in un post. L’intervento è stato dovuto, spiega l’ex atleta, a un rigetto da parte del suo corpo della spirale, dispositivo anticoncezionale cui aveva fatto ricorso – sotto consiglio medico – per tenere a bada un ciclo troppo doloroso.

“Lungi da me fare terrorismo psicologico su qualsivoglia dispositivo e/o medico” sottolinea, pur ipotizzando che, se il suo caso fosse stato gestito con più attenzione “si sarebbero potute evitare mille tragedie”. La volontà di Carlotta è quella di aiutare le ragazze che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione, con la speranza di “evitare gli sbattimenti che ho avuto io”.

I mesi di dolore a causa della spirale

Nel carosello di foto condiviso da Carlotta la si vede con la pancia gonfia, con l’espressione dolorante e gli occhi colmi di lacrime. Perché gli ultimi mesi, per lei, sono stati difficili. “Uscire di casa mi sembrava la cosa più difficile del mondo, andare a cena con le amiche non sia mai perché metti che ti partono i crampi e ti devi stendere per terra in mezzo al ristorante (e mi è successo più volte), che situazione!” racconta.

L’ultima foto, invece, la mostra sorridente e serena sul letto d’ospedale. “Finalmente sono libera!” esulta. Mentre spiega di essere in attesa dell’esame istologico prima di sottoporsi ad analisi specifiche, “così solo dopo un quadro ormonale, tiroideo e compagnia bella di potrà decidere il da farsi”.

La malattia durante gli anni da ginnasta

Non è la prima volta che Carlotta Ferlito si trova ad affrontare seri problemi di salute. Più volte la ex ginnasta ha denunciato le pressioni subite ai tempi della nazionale, che la portarono a sviluppare un grave disturbo alimentare fin da bambina. Tra le conseguenze dell’anoressia vi è l’amenorrea, l’assenza di ciclo mestruale, con cui l’atleta ha combattuto a lungo. Un paio di anni fa, sui social, ne aveva festeggiato la fine sui social: “Ebbene stanotte mi è tornato il ciclo!! – aveva scritto – Complice la spensieratezza della vacanza, l’aiuto psicologico e qualche kg in più sono tornata in me!! Non sono mai stata così felice di s4nguinare, credetemi”.

“Prendetevi cura del vostro corpo, della vostra testa e soprattutto lasciate andare la convinzione che per vivere bene bisogna avere successo in tutto ciò che si fa. L’imperfezione è umana, è bellezza e soprattutto la vita è talmente breve che scartavetrarsi la testa per il kg in più o per il voto non perfetto o per le delusioni amorose non ne vale la pena!” è il suo messaggio.