Carlo Röthlisberger e Victoria Manni, la loro storia d’amore nata sul ghiaccio

La storia di Victoria Manni e Carlo Röthlisberger è una di quelle che sembrano scritte per un film: un mix perfetto di passione per lo sport, sacrifici condivisi e un amore che ha saputo superare i confini delle piste ghiacciate.

Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, il loro incontro e la carriera l’uno al fianco dell’altra

Nel mondo del pattinaggio di figura, la chimica tra due partner è tutto, ma per Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, quella scintilla che il pubblico vede durante i loro programmi di danza su ghiaccio non è solo frutto di allenamento. È il riflesso di un legame profondo che li unisce nella vita privata da quasi un decennio.

La loro avventura inizia nel 2016: Victoria, milanese con il pattinaggio nel Dna (figlia dell’ex pattinatrice artistica Franca Bianconi), e Carlo, svizzero del Canton Ticino, decidono di unire i propri percorsi sportivi. Entrambi cercavano la stabilità e una visione comune, ma quello che non sapevano allora è che avrebbero trovato molto di più di un semplice compagno di allenamento.

Tra un twizzle e un sollevamento, l’intesa professionale si è trasformata rapidamente in un sentimento autentico, portandoli a diventare una coppia anche fuori dalla pista. La loro storia d’amore è stata messa alla prova da sfide logistiche e cambi di bandiera. Inizialmente hanno rappresentato la Svizzera – il paese di Carlo – conquistando 4 titoli nazionali consecutivi e partecipato a diverse edizioni degli Europei e dei Mondiali.

Tuttavia, il legame con l’Italia è sempre rimasto forte. La coppia ha scelto di gareggiare sotto il tricolore per l’Italia: questa transizione non è stata solo una scelta sportiva, ma un ritorno alle radici per Victoria e un abbraccio a una nuova cultura per Carlo, sempre supportati l’uno dall’altra.

La vita privata

Dopo anni di convivenza, viaggi intorno al mondo per le competizioni e ore infinite passate al freddo dei palazzetti, è arrivato il momento più atteso. Nel luglio del 2023 Victoria e Carlo hanno annunciato il loro fidanzamento, e nel maggio del 2025 hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi con una cerimonia romantica ed elegante. Le immagini del loro matrimonio hanno fatto sognare i fan: due atleti che, smessi i costumi di gara scintillanti, si sono promessi fedeltà eterna circondati dall’affetto di amici, famiglia e colleghi del mondo del ghiaccio.

Milano Cortina 2026, una nuova sfida

I due sono i vice-campioni italiani in carica, avendo conquistato la medaglia d’argento per quattro anni consecutivi (2023, 2024, 2025 e l’ultima a Varese/Bergamo per l’edizione 2026), posizionandosi stabilmente alle spalle dei campionissimi Guignard-Fabbri. Hanno raggiunto la top 15 europea, l’11° posto nel 2023, e partecipato regolarmente ai Mondiali, consolidando la loro posizione nel ranking internazionale. Agli Europei di Sheffield 2026 hanno chiuso al 16° posto.

Nonostante il loro alto livello, il percorso olimpico è stato influenzato dal sistema di qualificazione per nazioni. L’Italia ha ottenuto ufficialmente 1 solo pass nella danza su ghiaccio per queste Olimpiadi (basato sui risultati dei Mondiali 2025 e dell’ultimo torneo di qualificazione a Pechino): l’unico posto a disposizione per la danza è stato assegnato, come previsto, a Charlène Guignard e Marco Fabbri.

Victoria e Carlo, essendo la seconda coppia nel ranking nazionale, rimangono le prime riserve ufficiali. Anche se non scenderanno in pista per la gara individuale (salvo forfait dei titolari), sono stati parte integrante del “cammino olimpico” azzurro e rappresentano il futuro immediato della specialità in Italia. I due sono stati tra i protagoniste dei grandi eventi di esibizione (come il BolOnIce) che hanno accompagnato il pubblico verso l’apertura delle Olimpiadi.