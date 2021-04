Canzone Segreta, Belen Rodriguez nella bufera per il cachet: la verità

editato in: da

Continuano le polemiche sul cachet di Belen Rodriguez per la sua partecipazione a Canzone Segreta, il programma Rai condotto da Serena Rossi. Lo scorso 9 aprile la showgirl era apparsa sul palco dello show dove si era raccontata attraverso alcune canzoni. Belen aveva parlato del periodo felice che sta vivendo, segnato dall’amore per Antonino Spinalbese e dalla gravidanza.

Aveva poi ricevuto diverse sorprese grazie ai fratelli Cecilia e Jeremias, a papà Gustavo, a Syria e a Laura Chiatti. Secondo alcune indiscrezioni che girano da giorni, per quella apparizione in tv Belen avrebbe ricevuto un cachet di 100 mila euro. Una cifra piuttosto alta che ha scatenato da subito le polemiche e spinto alcuni parlamentari a chiedere un chiarimento in Commissione di Vigilanza Rai. “Se confermato, si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato – si legge nel documento -. In un momento così delicato per il Paese, sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica“.

La vicenda non è stata commentata da Belen Rodriguez nè dalla Rai. Una precisazione è però arrivata da Blu Yazmine la casa di produzione che realizza Canzone Segreta. In una lettera la società ha smentito a Dagospia che il cachet di Belen sia stato di 100mila euro. “Il compenso realmente riconosciuto all’artista è nettamente inferiore ed in linea con i suoi precedenti in Rai”, si legge.

Amatissima dal pubblico, la Rodriguez sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, papà del figlio Santiago, la showgirl ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonino. Presto diventerà mamma per la seconda volta, dando alla luce la piccola Luna Marie. A Canzone Segreta, Belen si era emozionata ascoltando le note di Una lunga storia d’amore e raccontando tutto il suo amore non solo per il compagno, ma anche per la famiglia che è rimasta sempre al suo fianco. “Siamo sempre stati molto uniti, i valori della nostra famiglia sono questi”, aveva detto Jeremias di fronte alla sorella che piangeva, commossa per le loro parole. Un momento emozionate che ora è finito nella bufera.