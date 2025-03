Bugo annuncia il ritiro: “Ultimo concerto per salutare tutti”

Fonte: IPA Bugo

Bugo è pronto a ritirarsi dal panorama musicale. Dopo averne dato un primo annuncio qualche tempo fa facendo sapere ai fan di voler regalare un ultimo concerto per concludere il suo percorso carrieristi con una grande festa musicale, il cantante torna a parlare dei motivi che l’hanno spinto a scegliere di cambiare strada.

Bugo si ritira dalla musica: i motivi

Il primo di aprile 2025, Bugo sarà protagonista di un concerto evento per salutare i fan prima della sua uscita dalle scene. Lo aveva già annunciato tempo fa, provocando il dubbio che fosse uno scherzo: il cantante è invece determinato e molto sereno nella sua scelta, pronto a ritirarsi con una festa tutt’altro che triste.

A raccontarlo lo stesso Bugo che, in un’intervista, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere di ritirarsi nonostante l’affetto dei fan: “Il motivo principale è artistico. Ho iniziato a rendermene conto nel 2018: mi mancava qualcosa quando componevo. Io che sembravo un artista diverso ad ogni disco, sentivo di ripetermi. La monotonia è stato il segnale. Mi sembrava di scrivere canzonette. Da lì è iniziata la preparazione. Mi sono detto che prima avrei voluto fare Sanremo: ne ho fatti due ed è andata bene. Poi che volevo fare un ultimo disco senza dire che lo fosse per non fare sensazionalismo, ed è uscito lo scorso anno. A settembre ho iniziato a pensare all’ultimo concerto per salutare tutti, col sorriso”.

Nonostante la volontà di abbandonare i palchi, per Bugo la musica sarà sempre una parte integrante della vita. Forse, non solo come ascoltatore insieme ai suoi figli: “La chitarra ce l’ho davanti a me anche adesso. Non la metto via, ma se sentirò l’ansia di dire qualcosa la terrò per me. Del resto nel 2004 feci un disco intero solo per mia moglie e quelle canzoni le ha sentite solo lei. La musica non può essere sempre mercato e lavoro. C’è anche un aspetto più intimo”.

Bugo, il concerto per salutare i fan

Il primo aprile 2025, all’Alcatraz di Milano, Bugo ha in serbo per i fan uno spettacolo che appare come una grande festa di addio. Nessuna nuova canzone, ma un evento che porterà sul palco, accanto a lui, amici e grandi nomi della musica.

“Ci saranno artisti che rappresentano mondi diversi e che hanno dimostrato di avere empatia con me. J-Ax che con gli Articolo 31 ha rifatto la mia Io mi rompo i coglioni e che seppure non facessimo parte dello stesso team mi mandava messaggi all’improvviso…. Aimone Romizi dei Fast Animal Slow Kids che è alt-rock come me. E Fernando Nuti dei New Candys, band veneta che canta in inglese e ha portato all’estero una versione inglese di Io mi rompo…. E poi ci saranno due band: quella attuale e quella con cui ho iniziato circa 20 anni fa”.

Poi, un giorno per riposare e riflettere sul suo ultimo concerto: il punto fermo per riniziare una vita che non accantona al passato ma che, in un certo senso, getta le basi per un futuro ancora da scoprire.