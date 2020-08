Bradley Cooper e Jennifer Garner in spiaggia a Malibù: complici e affiatati

editato in: da

Bradley Cooper e Jennifer Garner si rilassano insieme in spiaggia a Malibù, fra sorrisi e chiacchiere, mostrando una grande complicità. Lei ex di Ben Affleck, lui grande amore di Irina Shaky, sono stati paparazzati insieme durante una giornata al mare. A immortalarli il sito TMZ che ha pubblicato gli scatti i cui Bradley e Jennifer giocano a costruire castelli di sabbia con Lea De Seine, la figlia dell’attore, nata dal suo legame con la Shaky.

“I due hanno un lungo passato insieme, e a giudicare da queste foto anche un presente”, si legge sul sito. I divi di Hollywood d’altronde si conoscono da tempo. Agli inizi della carriera, ben 19 anni fa, erano apparsi entrambi nella serie tv Alias e già all’epoca si era parlato di una love story. Sul set però era nata solo un’amicizia, continuata poi anche lontano dai riflettori. Nel 2016 erano apparsi insieme alla sfilata di Versace, sedendosi uno accanto all’altro. Un incontro avvenuto dopo l’addio di Jennifer a Ben Affleck e mentre Cooper era ancora legato a Irina.

Oggi entrambi sono single e, forse, in cerca d’amore. Il divo e la super modella si sono lasciati ormai circa un anno fa, in seguito lui non ha avuto nuovi amori, nonostante si sia parlato spesso di un flirt con Lady Gaga, prontamente smentito dalla popstar. Lei ha vissuto una love story tormentata con Affleck, da cui ha avuto i figli Violet, Samuel e Seraphina, a causa della dipendenza dell’attore dall’alcol. Proprio qualche tempo fa Ben aveva ringraziato pubblicamente Bradley e Robert Downey Jr per averlo aiutato a disintossicarsi in u’intervista rilasciata al New York Times.

“Ci sono cose che vorrei cambiare ritornando indietro nel tempo – aveva spiegato l’attore -. Ho rimpianti, ho fatto tanti errori, alcuni grandi e altri piccoli. Vorrei, ma non posso tornare indietro. Bradley Cooper e Robert Downey Jr. sono stati davvero di aiuto e mi hanno sostenuto realmente. Sono uomini meravigliosi”. Ben aveva inoltre parlato di Jennifer Garner, sua moglie per tanti anni, ma soprattutto la donna rimasta al suo fianco nella battaglia contro le dipendenze. “Quello che voglio dire pubblicamente e privatamente è: grazie – aveva aggiunto -. Grazie per essere sempre così premurosa, piena di considerazione, responsabile e per essere una grande mamma e donna. Non volevo divorziare. Non volevo essere una persona divorziata. Non volevo separare la mia famiglia, soprattutto con i bambini – aveva concluso -. Mi fa stare ancora più male il pensiero che quello lì non ero io e quello è stato l’aspetto più doloroso e deludente”.