Bradley Cooper: primo red carpet con la figlia Lea

Bradley Cooper fotografato insieme alla figlia Lea de Seine , 2 anni, avuta dall’ex compagna Irina Shayk, al Kennedy Center di Washington, in occasione dei “Mark Twain Prize for American Humor 2019”. Si tratta della prima uscita ufficiale insieme di papa e figlia, dopo la separazione dell’attore da Irina. La bimba, sempre seduta in braccio al suo papà e ovviamente bellissima e i due, insieme, sono dolcissimi