Irina Shayk parla dopo l’addio a Bradley Cooper. E su Lady Gaga...

Finalmente parla Irina Shayk. Dopo mesi di rumors, illazioni, insinuazioni, dopo l’addio a Bradley Cooper, l’avvistamento di Lady Gaga, presunta terza incomoda, nella casa dell’ex, dopo che la stessa cantante è dovuta intervenire sui social per smorzare i toni e chiedere ai suoi fan di essere rispettosi, la modella russa concede la sua prima intervista ad Harper’s Bazaar, parlando dell’addio al compagno, padre di sua figlia Lea, e dicendo anche quello che pensa sulla possibile relazione tra l’ex compagno e la regina del pop.

Ma più che confermare o smentire la possibile liason, Irina ha commentato la curiosità morbosa che li insegue, tutti e tre indistintamente, dall’uscita del film A star is born, di cui è regista Bradley Cooper e attrice principale proprio Lady Gaga, e da cui tutto è partito.

Il pubblico ha infatti intravisto da subito una intesa particolare tra i due e cominciato a insinuare potesse essere nato un amore sul set. La rottura di Lady Gaga col fidanzato storico, il manager Christian Carino, e la performance da brividi agli Oscar, con tanto di bacio sfiorato tra Cooper e Gaga, hanno fatto il resto.

E proprio questo Irina ha commentato:

Penso sia umano. Se non puoi avere qualcosa, vuoi averla per forza. È come se ci fosse una tenda e tu voglia aprirla a tutti i costi. Credo sia curiosità

Irina ha poi focalizzato il discorso sulla maternità e su sua figlia Lea, precisando come l’essere mamma non debba mortificare la femminilità di una donna

Devi essere sempre te stesso con i tuoi figli, altrimenti vivrai nella menzogna. Ditemi perché se sei una madre devi metterti la gonna lunga? No! Non credo in tutto questo. Perché la gente ha questa idea? Per quale motivo una donna dovrebbe cambiare se stessa e quello che sente perché è diventata madre?