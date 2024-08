Ben Affleck cambia look per dimenticare Jennifer Lopez? Il nuovo taglio di capelli

Da mesi un alone di fitto mistero avvolge la vita della coppia più chiacchierata della città degli angeli: il nuovo look di Ben Affleck, però, pare segnare la fine di un capitolo

Fonte: Getty Images Ben Affleck - il nuovo look

Leggenda narra che ogni donna sull’orlo di una rottura – di qualsiasi genere – riparta da zero optando per un drastico cambio look. E questo, va detto, costituisce nella quasi totalità dei casi una innegabile verità. Tolte le accanite tradizionaliste, per sempre devote alla propria lunga chioma, si intende. Ma chi ha detto che un uomo non possa fare lo stesso? Ebbene, proprio in questi giorni ecco arrivare l’eccezione alla regola: a trasgredire agli stereotipi di genere ci pensa prontamente Ben Affleck che, con il cuore spezzato, si dà ad una inaspettata rivoluzione d’immagine spezzando anche il nostro.

Ben Affleck, Jennifer Lopez e l’ amore al capolinea

Sui Bennifer oramai da tempo tira aria di crisi, lo sanno tutti. Quello che si sa circa il divorzio dell’anno è stato imbastito attraverso una serie di indiscrezioni rilasciate da fonti vicine alla coppia più amata di Hollywood. I diretti interessati non hanno mai effettivamente dato la loro conferma, eppure ai più attenti osservatori in circolazione non sfuggono certi dettagli.

Che i due non si vedano più insieme da mesi, però, è sotto gli occhi di tutti. Sembra che nemmeno in occasione del loro secondo anniversario di nozze – lo scorso 16 luglio – vi sia stata una svolta, e che l’attore fosse assente persino all’epocale festa svoltasi negli Hamptons per il compleanno di Jennifer Lopez. Si dice che Ben Affleck se ne sia addirittura andato da casa, provvedendo ad acquistare una villa da scapolo niente male presso Pacific Palisades, e che il suo anulare sinistro sia spoglio.

Ben Affleck: il nuovo look nel dettaglio

Insomma, tutto sembrerebbe stare ad indicare quel che, in gergo comune, si dice voltare pagina: la ciliegina sulla torta? L’inedito look sfoggiato dall’attore negli ultimi giorni. Il futuro Hulk Hogan – sì, Ben Affleck presterà il volto al leggendario wrestler americano nel nuovo legal drama con Matt Damon – pare essersi dato ad un radicale restyling.

Lo si è visto dapprima in moto per le strade di Los Angeles, in una inattesa versione punk rock con tanto di chiodo in pelle nera, stivali, t-shirt dei Red Hot Chili Peppers e jeans grigi. Una parentesi durata ben poco, dati gli ultimi avvistamenti. L’attore è apparso in seguito elegantissimo nel suo completo sartoriale blu notte, con camicia azzurra a vista e stringate color cuoio ai piedi.

Fonte: IPA

E, per quanto si stia impegnando nel mantenere un basso profilo, ai fotografi non è certo passato inosservato il cortissimo taglio di capelli: l’hairstyle rasato ai lati guarda decisamente alle tendenze del passato, ma costituisce probabilmente un passo verso il futuro per lui.

Tutto questo non sembrerebbe rappresentare esattamente una novità per l’attore, il quale pare aver adottato lo stesso identico modus operandi anche al tempo della separazione dalla prima moglie, Jennifer Garner. All’epoca la star di The Accountant 2 aveva optato, però, per ben più audaci gesta: probabilmente colto da improvviso coraggio, Ben Affleck si era concesso una non propriamente piccola trasgressione ed un enorme tatuaggio era comparso sulla sua schiena. Il soggetto? Una fenice, notoriamente simbolo di rinascita. Qualcosa ci dice che se il divorzio è davvero imminente lo sapremo presto.