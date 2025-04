Belen Rodriguez, infatti, ha condiviso dei nuovi scatti in cui gioca con la seduzione , mostrandosi in lingerie e con un vestito dal fascino vedo non vedo. Le foto della conduttrice televisiva hanno fatto letteralmente impazzire i suoi ammiratori che hanno lodato la sua bellezza con diversi commenti.

Belen Rodriguez è certamente una delle donne del mondo dello spettacolo italiano più fascinose e piene di talento. La conduttrice televisiva ha dimostrato in diverse occasioni, infatti, di saper intrattenere i telespettatori, anche con una dose d’ironia e divertimento. Ma certamente la presentatrice ha anche una grande capacità seduttiva e l’ha dimostrato di recente nuovamente sul suo canale Instagram ufficiale.

Belen Rodriguez bellissima in lingerie

Belen Rodriguez sembra essere rinata, negli ultimi tempi, dopo un periodo non facile conseguente a quella che sembra essere la separazione definitiva dall'ex marito Stefano De Martino, dopo essersi ritrovati diverse volte negli anni. La conduttrice televisiva ha svelato di aver sofferto di depressione e di aver deciso di cambiare completamente pagina, anche a livello lavorativo, lasciando i suoi impegni professionali a Mediaset.

Adesso la presentatrice appare più bella che mai e finalmente serena e ha deciso di regalare ai suoi ammiratori degli scatti davvero seducenti, condivisi sul suo account Instagram ufficiale. Belen Rodriguez, infatti, ha dapprima condiviso una foto con un abito traforato e, in seguito, degli altri ritratti social in lingerie.

In questi ultimi scatti la presentatrice indossa due diversi completi intimi neri, di cui uno in pizzo e uno senza decori, accompagnati da delle seducenti calze autoreggenti in tinta e da un paio di scarpe col tacco altissimo. Belen Rodriguez nelle foto ammicca alla fotocamera mostrando tutta la sua bellezza esaltata da un trucco sapiente, composto da uno smokey eye nei toni del grigio scuro e un rossetto matt di colore rosso prugna.

Belen Rodriguez, il vestito a rete

Belen Rodriguez utilizza spesso il suo account Instagram ufficiale per giocare con i suoi ammiratori, condividendo delle foto che mostrano tutta la sua bellezza e capacità seduttiva. Di recente, infatti, la conduttrice televisiva ha anticipato l'estate mostrando il suo corpo statuario con indosso solo la parte inferiore del bikini e un nuovo hair look.

Adesso, invece, ha condiviso degli scatti in lingerie nera e un'altra foto con un vestito a rete brillante, che lasciava intravedere il suo fisico perfetto attraverso un gioco di trasparenze molto seducente. Nello scatto Belen Rodriguez ha i capelli raccolti in un elegante chignon, indossa un paio d'orecchini in oro a boccola e si mostra nell'atto di fumare una sigaretta.

Tantissimi i commenti che hanno lasciato i suoi ammiratori sotto i due ultimi post della conduttrice: "Un misto di sensualità ed eleganza. Stupendamente bella Belen", "La bellezza e la sensualità" e ancora "La perfezione assoluta". Mentre la presentatrice ha accompagnato la sua raccolta di immagini digitali solo con una parola: "Corpi".

Di recente Belen Rodriguez è stata ospite di una puntata di Che tempo che fa dove si è raccontata con ironia e ha intrattenuto i telespettatori con un seducente tango, in compagnia di Francesco Paolantoni.