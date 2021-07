Belen Rodriguez, le prime parole dopo la nascita di Luna Marì

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

È nata in una notte di festa la piccola Luna Marì. Mentre l’Italia festeggiava il trionfo della nazionale di calcio a Wembley nel campionato europeo, Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese hanno dato, con enorme gioia e commozione, la notizia che ormai tutti aspettavano: la loro bambina è venuta alla luce. E, dopo alcune ore di silenzio, in cui hanno voluto godersi questo momento speciale in privato, hanno rotto il silenzio.

A farlo è proprio la showgirl argentina, che attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato alcune foto e un breve video della piccola Luna Mari e ha aggiunto qualche dettaglio sulla sua nascita. A sole poche ore dal parto, così, ha mostrato a tutti il suo tesoro più prezioso.

Nel video, Belen coccola teneramente Luna Marì che, tra le sue braccia, riposa serenamente. Ha, inoltre, voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dedicato anche pochi secondi per fare gli auguri a lei e al compagno Antonino Spinalbese. E, nel farlo, ha risposto a tutte le domande e alle curiosità dei suoi fan, che fino a questo momento erano rimaste in sospeso.

Luna Marì è venuta al mondo il 12 agosto, precisamente alle 12.47 della notte e pesa, al momento della nascita, 2,9 kg. La showgirl, che nel video appare semplicemente radiosa, ha infine specificato di aver avuto un parto naturale.

Grazie a tutti per gli auguri – ha concluso -! Siamo di una felicita indescrivibile.

Le parole di Belen, arrivano dopo quelle emozionate rilasciate da Antonino Spinalbese che, non riuscendo a trattenere la gioia, nella notte ha voluto fare una bellissima dedica alla sua primogenita su Instagram:

Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità.

Dopo aver fornito alcuni dettagli sulla nascita di Luna Marì, la coppia probabilmente si prenderà ancora altri momenti di privacy per godere a pieno della felicità che stanno vivendo insieme ai familiari, come i neo-zii Cecilia e Jeremias Rodriguez, e agli amici più cari.

Non c’è dubbio, però, che presto condivideranno altri scatti o video con chi da sempre li supporta e con chi non vede l’ora di poter assistere al primo incontro tra la piccola e colui che ha scelto il suo bellissimo nome: il fratello Santiago, primogenito di Belen nato dall’amore con Stefano De Martino.