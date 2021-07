Belen, gravidanza agli sgoccioli: il corredino e la dedica a Santiago

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Ormai dovrebbe essere questione di giorni, per Belen Rodriguez: entrata nella 38esima settimana di gravidanza, la showgirl argentina si sta preparando ad accogliere la sua piccola Luna Marì. Mai come in questi ultimi istanti si sta godendo il pancione, ma non dimentica certo il suo Santiago.

“Tu sarai per sempre il mio principe” – scrive Belen su Instagram, a didascalia di una splendida foto che la ritrae con il suo primogenito che le accarezza dolcemente il ventre. Occhi negli occhi, mamma e figlio si scambiano uno sguardo d’intesa e d’amore profondo, a simboleggiare il loro fortissimo legame. D’altronde, questi sono gli ultimi giorni che potranno trascorrere da soli, perché presto Santiago diventerà un fratello maggiore. La piccola Luna Marì è attesa a momenti, dato che la prima gravidanza della showgirl ha avuto termine a 37 settimane, con la nascita del figlio che aspettava con Stefano De Martino.

In questo periodo di grande felicità, Belen sta ultimando i preparativi per accogliere la sua secondogenita. Sempre su Instagram, ha voluto condividere con i suoi fan alcuni scatti del corredino di Luna Marì, e in particolare della tenera culletta che la proteggerà nei suoi primi sonni. Una bellissima cesta in vimini, con un materassino e un’imbottitura a doppio nastro rosa intrecciato come paracolpi, sarà il giaciglio della piccolina sin da quando verrà al mondo. Una scelta decisamente originale, che stupisce per la sua eleganza.

In onore di Luna Marì, la futura mamma bis ha anche lanciato una capsule collection creata in collaborazione con Original Marines. Si tratta della Luna Capsule, una scatolina contenente tre outfit diversi, disponibile sia in versione femminile (nei delicati toni del rosa e del beige) che in versione maschile (con capi in toni pastello, dal verde acqua al marrone). Probabilmente saranno proprio questi i primi abitini che la piccola indosserà, una volta tornata a casa dalla clinica in cui mamma Belen la darà alla luce.

Intanto, anche il futuro papà Antonino Spinalbese si gode questi ultimi giorni prima del lieto evento. Sul suo profilo social, ha condiviso alcune immagini di Belen con il pancione ormai a termine della gravidanza, orgogliosissimo di come la sua vita sia letteralmente stata travolta dall’arrivo della showgirl argentina. E, pubblicando anch’egli la foto della culletta, ha riassunto tutte le sue grandi emozioni in poche parole: “Mi commuovo”.