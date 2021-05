Belen Rodriguez, un amore indelebile: il romantico tatuaggio di Antonino

editato in: da

La love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese procede a gonfie vele. Un rapporto che diventa sempre più forte, suggellato da tanti momenti indimenticabili trascorsi insieme e in cui non mancano mai dolcezza, passione ma anche una bella dose di risate e divertimento. Il bell’Antonino, sempre più innamorato, ha deciso questa volta di fare una dedica speciale alla sua Belen.

Non una poesia, né una tenera foto di coppia. Antonino ha voluto rendere indelebile l’amore per la compagna facendosi un tatuaggio speciale. Lo ha condiviso sul suo profilo Instagram e i fan – come prevedibile – sono letteralmente impazziti: sull’avambraccio sinistro ha fatto capolino una vera e propria piccola opera d’arte, un disegno di Amore e Psiche che si librano leggeri in aria. Amore tiene in braccio la sua amata Psiche e, con le sue grandi ali, la porta su nel cielo in un abbraccio che sa di amore e di leggenda.

Antonino Spinalbese ha accompagnato le due foto con una didascalia che spiega ai follower la storia dei personaggi mitologici, protagonisti del tatuaggio:

“Vi erano in una città un re e una regina. Inizia così la leggenda che narra la storia di Amore e Psiche…Psiche era bellissima, la sua grazia e il suo splendore erano tali da attirare le invidie di Venere (Dea della bellezza) che, per vendicarsi, decise di chiedere aiuto a suo figlio Amore (Cupido).”

Un gesto davvero speciale, quello del bell’Antonino, che di sicuro avrà reso Belen felice più che mai. Loro sono una delle coppie più affiatate che si siano viste da un po’ di tempo a questa parte e, nonostante la differenza d’età e i molti detrattori che non smettono di criticarli, continuano imperterriti a vivere il loro amore a trecentosessanta gradi. E fanno benissimo.

Senza dimenticare poi la cosa più bella per due splendidi innamorati come loro: a breve la loro famiglia si allargherà con l’arrivo di Luna Marì e non c’è gioia più grande. Un’emozione indescrivibile che abbiamo visto di recente proprio negli occhi del futuro papà che, alla vista dell’ecografia della piccola, non è riuscito a trattenere la commozione.

Antonino non si esprime spesso su Belen e preferisce custodire i suoi sentimenti più intimi nel cuore. Ma non possiamo dimenticare le splendide parole che di recente ha speso per la showgirl argentina: “Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente“.