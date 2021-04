Belen, quando l’amore non ha età: le sue splendide parole per Antonino

editato in: da

Belen alle Maldive: bikini, pancione e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez è più felice che mai: innamorata del suo Antonino, è in dolce attesa di una bimba che presto potrà stringere tra le braccia. E della differenza d’età che c’è tra lei e Spinalbese non si preoccupa. Anzi, sui social ha scritto una bellissima dedica d’amore che ci insegna come gli anni, davanti ad un grande sentimento come questo, non siano che un numero.

Antonino è un giovane hair stylist che, solo la scorsa estate, è riuscito a far breccia nel cuore della splendida showgirl argentina, che era all’epoca reduce dalla difficile rottura con Stefano De Martino. E in molti hanno subito notato come tra Belen e la sua nuova fiamma ci fosse una bella differenza d’età: Spinalbese ha infatti compiuto da poco 26 anni, e ne ha quasi 11 in meno rispetto alla Rodriguez. C’è chi questo lo considera un problema, soprattutto quando ad essere più grande è la partner femminile – un pregiudizio culturale che sembra essere molto difficile da sradicare.

Ma l’amore non ha età, e Belen è riuscita a darcene prova con pochissime parole. Tra le sue storie di Instagram, rispondendo alle domande dei fan, ha infatti spiegato se si sia mai sentita spaventata dal fatto che Antonino è più piccolo di lei: “All’inizio da morire, anzi, avrei voluto che non fosse stato così giovane. Il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile. Ma non è stato questo a convincermi a rimanere con lui, lo è stato il fatto che mi sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io. Ecco, lui mi fa sentire una bambina al sicuro, e questo non ha prezzo né età per me”.

Quella che Belen ci ha regalato è una grandissima lezione. Davanti ad un vero sentimento, la differenza d’età non ha alcun significato. E quello che unisce la showgirl al suo Antonino è un amore forte, sincero e già così solido, sebbene sia ancora molto giovane. I due hanno deciso di coronare la loro unione e sono in dolce attesa della piccola Luna Marì, che presto arriverà a fare compagnia al fratello maggiore Santiago – nato dal matrimonio tra Belen e De Martino. La Rodriguez è da poco entrata nel settimo mese di gravidanza e tutto sta procedendo a meraviglia. Tra poco la famiglia si allarga, e lei non potrebbe essere più felice.