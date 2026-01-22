Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Dopo un inizio idilliaco alle Maldive, il nuovo anno per Belen Rodriguez si sta rivelando piuttosto pieno, tra novità e belle soddisfazioni: “Ci siamo!!! Sto traslocando ma ci sono”, ha confidato agli affezionati followers che si domandavano dove fosse finita nelle sue più recenti storie Instagram, confermando quelle voci che da qualche giorno circolavano insistentemente.

È tutto vero, dunque: a distanza di solo un anno dall’ultimo trasloco la showgirl argentina avrebbe deciso di voltare ancora pagina, anche sul piano abitativo, optando questa volta per una nuova residenza nel cuore di Milano, a Brera. L’edizione 2026 di Only Fun – Comico Show è inoltre attualmente in fase di preparazione, e la vedrà nuovamente al timone insieme ai PanPers, il che si aggiunge alla conduzione di Radio2 Matti da Legare, in onda ogni pomeriggio su Rai Radio2.

In tutto questo, ovviamente, non manca certo spazio per un pizzico di fashion: tra le varie prove per il programma a colpire in particolar modo è stato un minidress rosso fuoco, che nelle ultime ore ha lasciato tutti senza fiato.

Belen Rodriguez, il minidress rosso fuoco lascia senza fiato: il look

Passione, energia, potere, fortuna ed anche seduzione: il rosso è uno dei cosiddetti power color, il prediletto da tutte coloro che non intendono passare inosservate, e Belen Rodriguez lo sa perfettamente.

Questo, perlomeno, è ciò che si evince dall’ultimo post Instagram della showgirl la quale, dietro le quinte di un noto programma, si è fatta immortalare fasciata in un delizioso minidress dello stesso colore del fuoco che ha acceso la curiosità di molti.

Sono da poco iniziate le riprese di Only Fun – Comico Show, che andrà in onda prossimamente su canale Nove, ed è la stessa padrona di casa a concederci spesso e volentieri un fugace ingresso dietro le quinte: l’ultimo ci ha svelato uno dei primi favolosi look che le vedremo sfoggiare sul palco, e cioè un abitino a maniche lunghe, in tessuto leggero, con tanto di spalline rinforzate e fusciacca in vita.

Come degno completamento non possono mancare ovviamente tacchi alti e collant velate, accompagnate da chignon tiratissimo e make-up luminoso.

Belen Rodriguez sulla nuova vita da single: “In amore non guarderò mai più indietro”

Qualsiasi cosa faccia — o non faccia — il nome di Belen Rodriguez è sempre sulla bocca di tutti: uno dei più recenti gossip che l’ha travolta è stato quello in merito al presunto riavvicinamento con Andrea Iannone, storico ex della showgirl che si sarebbe da poco separato da Elodie.

Stando a quanto si dice, pare si sia trattato piuttosto di un disperato tentativo del pilota, andato totalmente a vuoto, forse per sviare l’attenzione mentre impazzavano le voci riguardo alla sua storia naufragata. Il chiacchieratissimo follow alla ex su Instagram sarebbe infatti arrivato insieme ad un messaggio privato, la notte di Capodanno.

Dalla sua, Belen avrebbe deciso di ignorare la cosa: “Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore” ha rivelato agli amici, e come darle torto? Nel frattempo, il cuore infranto di lui starebbe trovando conforto in una nuova frequentazione: Rocìo Morales, ex moglie di Raoul Bova.

