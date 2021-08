Belen e Antonino, la cena da sogno per il primo anno (con ostriche e champagne)

editato in: da

Belen Rodriguez mamma bis: le foto più belle con Luna Marì

Cosa c’è di meglio di festeggiare un importante traguardo come il primo anno insieme? Belen e Antonino sono innamoratissimi: ciò che li lega, però, va oltre il sentimento. Dopo la nascita della loro amata Luna Marì, per la coppia è un periodo splendido: hanno trascorso una notte indimenticabile, una cena con ostriche e champagne, per celebrare l’anniversario (e non solo).

La showgirl argentina è stata oltretutto sorpresa dal suo compagno, Antonino: ha voluto organizzare un momento intimo per loro. Attualmente si trovano ad Albarella, una delle località più in del Piemonte in cui trascorrere le vacanze estive. Per loro, è stata imbandita una tavola di cruditè di pesce, un tripudio di sapori e gusti: non poteva mancare lo champagne, per un brindisi di passione.

In un’atmosfera da sogno, super rilassante e romantica, dopo le cena Antonino e Belen hanno potuto staccarsi dai loro telefoni per trascorrere momenti privati in un letto a baldacchino sotto le stelle. Tra coccole e baci, è tutto più bello quando viviamo tali ricordi preziosi con l’anima gemella.

La Rodriguez, per l’occasione, ha sfoggiato anche un look irrinunciabile: ci ha già dato modo di vedere il suo primo bikini a poche settimane dal parto. Per il primo anno, ha indossato un abito nero semplice, che ha messo in risalto le sue forme sinuose e la meravigliosa carnagione.

Dal 4 agosto 2020, Antonino e Belen di strada ne hanno fatta. Per celebrare il loro legame, Antonino ha condiviso un dettaglio molto carino: sulla camicia di lui, risalente al primo incontro (e mai lavata), un bacio della showgirl: “365 giorni fa Belen Rodriguez“. Persino i vip nostrani – al pari di Jennifer Lopez e Ben Affleck – serbano quei gesti speciali che ci conducono verso il viale dei ricordi.

“Ti amo così tanto“, ha anche scritto Belen Rodriguez sulle sue storie su Instagram. Dopo essersi separata da Stefano De Martino, per la showgirl è giunto il momento di far ripartire il cuore, di provare di nuovo quel sentimento che ha tanto ricercato. E chissà che Antonino non sia l’anima gemella tanto attesa: di certo, a crederci davvero è Santiago, che ha trovato simpatico sin da subito la nuova fiamma della mamma.