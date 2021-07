Belen, il primo bikini dopo il parto è un inno alla bellezza da mamma

editato in: da

Belen Rodriguez mamma bis: le foto più belle con Luna Marì

Belen Rodriguez, a quasi tre settimane dal parto, ha pubblicato il primo bikini sul suo profilo Instagram: una bellezza da mamma che non è passata affatto inosservata. Un’autentica meraviglia, semplice e felice, di avere al suo fianco il grande amore della sua vita, Antonino Spinalbese, ma soprattutto gioiosa di essere riuscita ad allargare la sua famiglia. La 36enne argentina tiene molto alla sua forma fisica: durante la gravidanza, ha ammesso di stare molto attenta all’alimentazione.

Oltre lo sport, però, dobbiamo dire che anche Madre Natura ci ha messo il suo “zampino”. Belen, bella come mai prima d’ora, è impeccabile nel suo bikini: in forma smagliante, ma soprattutto sorridente e felice, leggera e sbarazzina. Ed è questo che conta più di ogni altro aspetto: la sua amatissima secondogenita Luna Marì è nata il 12 luglio 2021, poco dopo la mezzanotte, negli attimi concitati in cui l’Italia intera festeggiava per la vittoria di Euro 2020 in finale contro l’Inghilterra.

Dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino, Belen ci ha messo un po’ a far “ripartire il cuore“. L’incontro con Antonino Spinalbese è stato fortuito, una circostanza del destino che li ha portati non solo a conoscersi, ma a intraprendere uno dei viaggi più belli che la vita ha da offrire: quello dell’amore e della realizzazione di una famiglia.

Il bikini di Belen, come si suol dire, mozza il fiato. Ancor di più, però, colpisce la sua grande positività e anche l’attenzione che pone sul suo lavoro: a pochi giorni dalla nascita della sua Luna Marì, è ritornata sul set di Tu Si Que Vales, dove purtroppo ha avuto anche un malore. Nulla di grave, poiché il tutto si è risolto nel giro di poche ore: Belen è rimasta sotto osservazione, facendo tre flebo.

Tra una coccola e l’altra con la dolce bimba, l’entusiasmo del fratello maggiore Santiago, avuto dall’ex marito Stefano, Belen si sta godendo questa fotografia meravigliosa della sua vita: tra amore, lavoro e famiglia, non si può proprio dire che non sia al top, sotto ogni aspetto. E il bikini lo dimostra alla grande!