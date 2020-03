Ballando con le Stelle sostituito da Morandi e Bolle: la scelta della Rai

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

La Rai cambia ancora il palinsesto e sostituisce Ballando con le Stelle con Gianni Morandi e Roberto Bolle. Il programma di Milly Carlucci sarebbe dovuto iniziare alla fine di marzo, ma gli ultimi eventi hanno spinto l’azienda di viale Mazzini a sospenderlo. La conduttrice aveva già presentato il cast e confermato la giuria, decisa a non mollare, sino all’annuncio della Rai.

Il direttore Stefano Coletta ha annunciato che lo show verrà sostituito dai programmi di due grandi mattatori: Gianni Morandi e Roberto Bolle. Nelle prossime settimane infatti il sabato sera dalla Rai sarà dedicato al “the best of” di alcune trasmissioni. “La fiction gioca un grande ruolo – ha detto Coletta – colpisce il successo di “Doc” con Argentero, si poteva pensare che una storia ospedaliera allontanasse il pubblico. Invece il racconto su tre piani è piaciuto. Dopo Fiorello al sabato proporrò il best of dei mattatori, da Morandi a Bolle”.

“Il web ha dato una grande mano alla Tv generalista, che sta cambiando davvero – ha annunciato il manager parlando anche dell’esperienza di Domenica In -. Pensiamo al lavoro di Mara Venier e Marco Liorni. Dobbiamo accompagnare una platea che si è espansa, i conduttori ci mettono faccia e cuore, abbiamo allungato La Vita in Diretta. La Tv fa compagnia a milioni di persone”.

Coletta ha annunciato anche nuovi cambiamenti per quanto riguarda la programmazione mattutina. La Rai infatti ha deciso di lasciare spazio a Papa Francesco con la sua messa, mentre Storie Italiane finirà alle 12.30 e verrà seguito da Linea Verde.

“Ho seguito il sentimento del Paese – ha confermato Coletta, parlando delle scelte fatte per la rete -. Milioni di persone, molti anziani, vivono la fede come uno strumento di aiuto, la messa è una risposta alla richiesta di conforto. Il 22% di share ce l’ha confermato”. Resta un mistero la data di inizio di Ballando con le Stelle. Il programma, così come La Prova del Cuoco, Vieni da Me e Detto Fatto, è stato congelato per il momento.