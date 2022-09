Aurora Ramazzotti, le prime parole sulla gravidanza: “Rispettate il mio silenzio”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti rompe il silenzio

Da quando la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata diramata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, tutti siamo in attesa delle prime parole “da mamma” della showgirl e content creator.

Sono ormai due settimane, infatti, che la lieta novella è stata annunciata ma i diretti interessati, ovvero Aurora e il suo fidanzato Goffredo Cerza (i due stanno insieme da 5 anni), non hanno fatto nessun commento, né di smentita né di conferma. Un silenzio che tiene sulle spine i fan della ragazza i quali, ovviamente, vorrebbero saperne di più sul piccolo o la piccola in arrivo.

A dare qualche altra news sulla gravidanza di Aurora è stato lo stesso Signorini che, in una recente intervista, si è scusato e pentito di aver reso pubblica la notizia della quando, evidentemente, la Ramazzotti non era ancora pronta. A quanto pare all’epoca dello scoop la ragazza era solo nel primo trimestre. Sempre Signorini ha anche sottolineato che Aurora è felicissima e sta bene, come sono felicissimi anche i futuri nonni Eros e Michelle.

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio: “ogni cosa a suo tempo”

Che Aurora Ramazzotti stia davvero bene, e in splendida forma, lo confermano i recenti scatti comparsi sul suo Instagram ma anche e soprattutto la decisione di seguire il papà Eros nelle prime tappe del suo tour mondiale.

Proprio a Siviglia, dove il cantante è stato mattatore in una delle tappe del tour legato al suo nuovo album Battito Infinito, Aurora Ramazzotti ha risposto a una domanda diretta di un giornalista sulla sua gravidanza in modo laconico: “no comment. Rispettate il mio silenzio, ogni cosa a suo tempo”.

A quanto pare la giovane (quasi) neo mamma non è davvero ancora pronta a parlare del grande cambiamento che dovrà affrontare la sua vita. A proposito di novità e cambiamenti, Aurora ha appena esordito come autrice di canzoni grazie a papà Eros. È infatti anche suo il testo di Battito Infinito, il brano che dà il titolo all’album di Ramazzotti e che aprirà tutti i suoi prossimi concerti.

Aurora Ramazzotti autrice per papà Eros

“L’idea è stata tutta di mio padre” ha raccontato Aurora “un giorno mi ha invitato in studio e a sorpresa mi ha chiesto se mi andasse di fare i cori. Poi mi ha fatto recitare un testo in italiano che però non gli è piaciuto e allora l’ho tradotto in inglese, è diventato completamente un’altra cosa: sono onoratissima, mio padre è stato carino a farmi firmare il brano e a darmi i diritti d’autore”.

Da figlia d’arte con la musica nel sangue Aurora ha confessato “ho tante canzoni che vorrei depositare… Ho fatto l’accademia di musica e questo rimarrà sempre il mio sogno nel cassetto: perché sappiamo tutti in che paese viviamo, sto già affrontando un confronto con il cognome, e non sono ancora pronta per l’altro confronto, quello sulla musica”.

Per quanto riguarda il significato della canzone, la Ramazzotti ha confessato: “sul piano personale questa canzone rappresenta un nuovo capitolo che si apre e di cui sono molto contenta”. Affermazione che, forse, vale più di mille annunci ufficiali…