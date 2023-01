Aurora Ramazzotti, “È nato”: lo scherzo che ha spaventato i fan

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, la conduttrice nata dal matrimonio tra Eros e Michelle Hunziker, è seguitissima sui social, dove condivide la sua vita con i numerosi follower, gravidanza compresa. Arrivati ormai agli sgoccioli dei nove mesi di attesa, i fan tengono il fiato sospeso per l’arrivo del bimbo.

E proprio con quest’ansia ha giocato la figlia d’arte, pubblicandolo sul suo canale Instagram un annuncio facilmente fraintendibile. “Oggi è nato” ha scritto, ma non si riferiva al figlio, bensì al compagno. E le reazioni sono state agguerritissime.

Il falso annuncio di Aurora Ramazzotti

“Oggi è nato il mio Capricorno preferito in assoluto”, così ha scritto Aurora Ramazzotti in una storia sul suo seguitissimo canale Instagram. I fan hanno pensato naturalmente che la giovane fosse diventata mamma, con un leggero anticipo sui tempi previsti.

E la delusione è stata cocente quando Aurora ha in seguito chiarito la questione, spiegando che quello era un messaggio di auguri per il compleanno del compagno Goffredo Cerza, che proprio ieri ha compiuto gli anni.

“Mettiti nei nostri panni”: la reazione infuriata dei fan

“Zia non puoi cominciare con ‘oggi è nato’, mettiti nei nostri panni”: toni accesi nelle proteste dei follower, che hanno contestato quel rimando a una nascita, a pochi mesi dal termine della gravidanza e della vera lieta notizia.

“Avete ragione” ha risposto infine Aurora Ramazzotti, rassicurando i fan sugli aggiornamenti che continueranno ad arrivare. “Tranquilli amici, siamo ancora alle zucche, quando arriveremo alle angurie lo saprete” ha scritto, riferendosi alle attuali dimensioni del bambino.

La gravidanza social di Aurora Ramazzotti

Nel corso della giornata, Aurora ha poi proseguito a postare, mentre si apprestava a recarsi in clinica per sottoporsi all’esame della curva glicemica, così da monitorare il livello di zuccheri nel sangue. Non è raro, infatti, lo sviluppo di diabete nel corso di una gravidanza. Nel dare la notizia, la neomamma ha chiesto alle donne che la seguono di scambiarsi consigli e testimonianze sul tema.

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti chiede consiglio ai suoi quasi 2 milioni e mezzo di follower. Dall’annuncio ufficiale della gravidanza, la donna ha condiviso pubblicamente ogni dettaglio del suo viaggio verso la maternità: dai vestiti che non entrano più alle paure per il futuro, fino ai piedi troppo gonfi per indossare le scarpe.

Con la sincerità e l’ironia che la contraddistinguono, la futura mamma non teme di parlare anche dei lati più duri della dolce attesa. “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte”, aveva confidato qualche tempo fa, ricevendo immediatamente supporto e rassicurazioni da parte dei follower.

Aurora e Goffredo in attesa del primo figlio, presto sposi?

È un amore lungo cinque anni quello tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, marketing manager e busyness analyst romano trasferitosi a Milano per stare al fianco della compagna. I due si sono conosciuti nel 2017 a Londra, dove Goffredo stava terminando gli studi, grazie allo zampino di un’amica comune.

Da allora i due sono inseparabili e non mancano di condividere pubblicamente l’evolversi della propria storia d’amore, senza escludere l’arrivo del primo figlio, atteso nel mese di aprile. Nessuna dichiarazione, invece, per quel che riguarda un possibile matrimonio. Seppur sull’anulare di Aurora brilli da un po’ di tempo quello che ha tutta l’aria di essere un prezioso anello di fidanzamento.