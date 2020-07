Arisa su Instagram sceglie un bikini che la valorizza: addio al costume intero

editato in: da

Bikini o costume intero: la sfida delle vip

Arisa continua a regalarci scatti pieni di bellezza e spontaneità: su Instagram ha pubblicato un selfie in bikini, confermando la sua lontananza dagli stereotipi e dai cliché.

Senza alcun imbarazzo, la cantante si è fotografata alla specchio, mentre indossa un bikini arancione che ne valorizza le curve: il viso senza un filo di trucco, dei semplici cerchi ai lobi e i capelli corti fanno il resto, esaltandone la bellezza genuina.

Ovviamente lo scatto è stato apprezzatissimo dai fan, che hanno lasciato tantissimi cuori e commenti: “La cosa più bella che c’è! Grazie Ros dal profondo del mio cuore”, “Sei la nostra felicità”, “Semplice, genuina. Questa sei te”, “Sei speciale”, sono solo alcuni dei complimenti sotto la foto pubblicata su Instagram.

Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’artista, continua a mostrarsi senza filtri sui social, diventando spesso portavoce di un messaggio di bellezza interiore e grande forza d’animo: più di una volta l’artista ha raccolto di consensi e commenti positivi, come quando ha postato la sua foto in costume intero, orgogliosa delle sue morbide curve e del suo fisico generoso.

Arisa proprio in questi giorni è tornata ad esibirsi dal vivo con un concerto a Roma, recuperando tutte le belle emozioni legate all’incontro con il pubblico: “Stamattina ripensandoci mi sono fatta un bel pianto di felicità. Siete gioia, la mia. Vi adoro troppo. Nulla sarebbe senza di voi”, ha scritto a corredo della sua foto, ringraziando i fan che le dimostrano sempre grande affetto e supporto.

Anche questa volta l’artista ha voluto condividere con i suoi followers momenti di pura felicità, anche se è dal vivo che la sua spontaneità viene fuori: prima dell’esibizione infatti ha ammesso di sentirsi vuota e insicura: “Ci sono momenti in cui mi sento un wc che cammina, perché io nella vita le sbaglio tutte”.

Arisa, in poche parole, dimostra sempre di essere “una di noi”. Riesce sempre a far vedere com’è davvero, senza filtri o sovrastrutture, consapevole di essere lontana dagli stereotipi dello star system. E mettendo in risalto le forme generose del suo corpo, orgogliosa e sicura nella propria pelle, lascia, come al solito, un bellissimo messaggio.