Arisa bellissima su Instagram, prova costume superata

È spontaneità e puro istinto, ma anche incantevole bellezza: Arisa si mostra senza filtri, come è sua consuetudine, e pubblica una splendida foto su Instagram. La cantante, amatissima dal pubblico, ha condiviso con i fan la sua domenica speciale trascorsa con il fidanzato.

Rosalba Pippa, che ormai da anni è per tutti la bravissima Arisa, si sta godendo qualche giorno di relax. E cosa c’è di meglio di un weekend trascorso in mezzo alla natura assieme alla persona a lei più cara? La cantante si è infatti concessa, in una calda giornata domenicale, una rinfrescante passeggiata lungofiume in compagnia dei suoi amati cagnolini e del fidanzato Lorenzo Zambelli. Con un leggero prendisole azzurro e un paio di comodi sandali neri, Arisa si avventura sui sassi per raggiungere la sponda del fiume e le sue fresche acque, così da poter mettere i piedi a bagno e rilassarsi. Una piccola avventura – così lei stessa l’ha chiamata – che ha documentato tra le sue storie di Instagram.

Ed è proprio via social che Arisa ha deciso di pubblicare una splendida foto che la ritrae in costume da bagno, un pezzo unico nero che si contraddistingue per la sua inusuale semplicità. Senza alcun imbarazzo, l’artista condivide con i suoi fan un’immagine bellissima: orgogliosa delle sue morbide curve e del suo fisico rigoglioso, Arisa supera decisamente la prova costume. Una giornata di felicità e di spensieratezza, dunque, per la cantante. E intanto la foto ha letteralmente fatto il pieno di like e di commenti splendidi, con molti follower che esaltano la genuina bellezza di Rosalba.

Per Arisa, l’estate è iniziata all’insegna di un importante progetto musicale che, come lei stessa aveva raccontato a Verissimo – Le storie, è volto ad aiutare la Fondazione Francesca Rava nell’assistere mamme e neonati venuti al mondo in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. La maternità, d’altronde, è un tema che le sta molto a cuore, come ha rivelato in una recente intervista a DomaniPress: “Mi piacerebbe ancora essere mamma, però ormai ho 38 anni e non so se ci riuscirò mai. […] Ho anche compreso che vorrei essere prima di tutto una donna felice oltre che una mamma”.

Presto, inoltre, l’artista darà il via ad alcuni classici impegni estivi che la porteranno in giro per l’Italia: a breve, ad esempio, sarà attesa al Festival La Versiliana. Ma in attesa dei suoi prossimi progetti, si merita senza alcun dubbio un po’ di riposo.