Arianna David ricorda l’amore per Giorgio Faletti e l’addio: “Io 19 anni, lui 42”

Fonte: IPA Giorgio Faletti e Arianna David

Arianna David ricorda l’amore per Giorgio Faletti e la scelta di mettere fine alla relazione con lo scrittore, attore e comico. Ex Miss Italia e showgirl, Arianna ha confidato che lasciò Faletti a causa della loro differenza d’età.

All’epoca infatti, nonostante il forte sentimento che li univa, i due avevano rispettivamente 19 e 42 anni. Una vera e propria differenza generazionale che alla fine sarebbe pesata sulla relazione, portandola al capolinea.

L’amore fra Arianna David e Giorgio Faletti

Ospite de La volta buona, Arianna David ha parlato del legame con Giorgio Faletti. I due si incontrarono nel 1992 dietro le quinte del programma Acqua Calda.

All’epoca Arianna David era una giovanissima modella di appena 19 anni, mentre Faletti aveva 42 anni ed era già sulla cresta dell’onda. Lei era una valletta dello show, lui il conduttore con Nino Frassica.

“Portavo rispetto a un personaggio come Giorgio, siamo entrati in sintonia – ha ricordato la David a Caterina Balivo -. Dopo la trasmissione andavamo spesso a ristorante con il gruppo. Lui scherzava sempre e, tra una battuta e l’altra, ci siamo presi in simpatia, che poi si è trasformata in amore”.

“Era un uomo di spessore, un uomo di valori, educatissimo – ha aggiunto -. Una persona curiosa, legato alla sua mamma e di una cultura incredibile. Da lui ho imparato tantissimo, sia a livello umano che lavorativo”.

L’amore fra i due sarebbe proseguito per qualche tempo, sino alla scelta di Arianna David di mettere un punto alla storia. “Con lui ogni giorno era una scoperta – ha svelato – . La nostra storia è nata con fatica, io avevo molto pudore anche nei confronti della mia famiglia. Lui aveva solo due anni in meno di mia mamma e quindi dovevo trovare il modo di entrare in questa sfera”.

La situazione precipitò quando la famiglia scoprì che Arianna usciva con un uomo che aveva 23 anni in più di lei. La modella ha rivelato che, quando vide sua madre piangere per questo motivo, decise di lasciare Giorgio Faletti.

“Ci siamo frequentati, ma poi lasciati perché ero troppo giovane. Lui dopo il programma tornò a vivere a Milano, voleva che io andassi su con lui. Ma io trovai mia madre a piangere, fu tanto il rispetto e il dispiacere di vederla in quel modo che gli dissi che non era il momento giusto”.

Faletti e la nuova vita di Arianna David

Scrittore, musicista, comico, attore e autore televisivo, Giorgio Faletti è scomparso nel 2014 a soli 63 anni a causa di un tumore polmonare. Per quindici anni è stato sposato con Roberta Bellesini che è rimasta al suo fianco fino alla fine.

Arianna David invece è stata legata a Marco Bocciolini da cui ha avuto due figli, mentre nel 2017 ha sposato David Liccioli. Donna forte e coraggiosa, non ha mai avuto paura di raccontarsi con sincerità.

Qualche tempo fa, ospite di Cinque Minuti di Bruno Vespa, aveva confessato di soffrire di anoressia nervosa. “Sono fatta di cristallo e a seconda degli stati d’animo mi rompo e ci ricasco. E poi quando ti guardi allo specchio non ti piaci mai, ma non è una percezione reale. E sono trenta anni che me la porto dentro”, aveva rivelato.