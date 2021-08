Clerici e Mantovan, unite nel ricordo di Frizzi: “Noi, amiche per sempre”

editato in: da

Quella tra Antonella Clerici e Carlotta Mantovan è un’amicizia davvero speciale. Le due si conoscono da tanto tempo e sono inseparabili, unite da un rapporto più unico che raro, consolidatosi dopo la morte di Fabrizio Frizzi. La bella Carlotta ha attraversato un momento difficile, precipitando in un abisso di dolore dal quale sembrava non poter uscire. Eppure anche grazie ad Antonella ha ritrovato il sorriso e pian piano è riuscita a riprendere in mano le redini della sua vita.

Carlotta Mantovan conobbe Frizzi dietro le quinte di Miss Italia, quando nel 2001 partecipò tra le aspiranti più belle d’Italia, e da quel momento nacque un amore profondo e in continua crescita, suggellato dalla nascita della piccola Stella prima, e poi dalle nozze celebrate nel 2014. Perdere il suo Fabrizio nel 2018 è stato un pugno allo stomaco e il solo pensiero di trascorrere la propria vita senza l’amato marito era inaccettabile per Carlotta.

Per fortuna l’ex giornalista di Sky non era da sola e continua a essere circondata dall’affetto di tantissime persone, del mondo dello spettacolo e non, che non l’hanno abbandonata nemmeno per un momento. E tra queste spicca proprio Antonella Clerici, che con Fabrizio Frizzi aveva un legame speciale.

Per la Clerici il conduttore non era soltanto un collega, ma un fratello. E dal giorno della sua scomparsa ha promesso a se stessa e al suo grande amico che non avrebbe mai lasciato da sole Carlotta e la piccola Stella. Una promessa che ha mantenuto in tutti questi anni e basta guardare il sorriso dell’amica per capirlo.

Carlotta Mantovan è una persona molto discreta e sono rare le sue apparizioni pubbliche, eppure ogni volta che fa capolino non possiamo che restare accecati dalla sua ritrovata serenità. Proprio come nell’ultimo scatto condiviso da Antonella Clerici sul suo profilo Instagram, che le immortala insieme mentre si godono la loro consueta vacanza insieme e in cui, tra l’altro, la bella Carlotta sfoggia il suo nuovo look, con un long bob biondo di tendenza. “Noi, amiche x sempre❤️ la ns solita vacanza al freddo normanno che ci piace. Le ns bimbe, le chiacchiere, il buon cibo, cavalli, cani e natura. La semplicità delle cose vere…” ha scritto Antonella in didascalia, spiegando in poche parole tutta la genuinità della loro splendida amicizia.

Le due donne, infatti, non condividono soltanto il ricordo di Fabrizio Frizzi, ma hanno molte passioni in comune. Adorano trascorrere il proprio tempo con le figlie Stella e Maelle, condividono la passione per la natura e inoltre sono anche due grandi appassionate di equitazione e cavalli, tanto che ogni anno partecipano insieme alla Fieracavalli.

Guardare il sorriso di Carlotta scalda il cuore e sapere che al suo fianco c’è una donna speciale come Antonella, sempre pronta a sostenerla e a donarle tutto il suo affetto, non fa altro che confermare quanto sia importante circondarsi di amici. Quelli veri, che non ti abbandonano soprattutto nei momenti più difficili e riescono a farti ritrovare la serenità, anche quando pensi di non farcela. È proprio vero che chi trova un amico, trova un tesoro.