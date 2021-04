Antonella Clerici tornerà con The Voice Senior: cosa sappiamo

editato in: da

The Voice Senior tornerà con la seconda edizione e sarà sempre Antonella Clerici a condurre lo show: il talent dedicato ai cantanti over 60, che ha conquistato il pubblico nella scorsa edizione, è pronto a regalare ancora grandi emozioni.

La grande notizia è stata anticipata da Dagospia: dopo gli ottimi ascolti della scorsa stagione la Rai ha voluto riconfermare lo show, che lo scorso anno si presentava come inedito per l’Italia.

Anche se in molti erano convinti che il format si fosse esaurito col tempo, in tantissimi si sono dovuti ricredere: The Voice Senior ha conquistato il suo pubblico grazie alle storie dei cantanti non più giovanissimi ma non per questo meno innamorati della musica, senza dimenticare la conduzione della Clerici e della giuria scoppiettante che ha saputo regalare momenti di spensieratezza e allegria.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino la seconda edizione di The Voice Senior riserverà altre sorprese ai telespettatori: la Rai infatti potrebbe concedere più puntate al talent show, allungandolo da cinque puntate a sette.

La trasmissione dovrebbe andare in onda nell’autunno di quest’anno e si potrebbe spostare da Rai 2 a Rai 1, sempre in prima serata. Per il resto lo show manterrà le stesse caratteristiche a cui il pubblico è stato abituato in passato: i concorrenti over 60 che hanno superato i casting, infatti, si presenteranno davanti ai quattro giudici per l’esibizione alla cieca.

È ancora presto per conoscere i nomi dei giurati: la scorsa stagione sono stati Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Al Bano con la figlia Jasmine – vera rivelazione del programma – ad accompagnare i talenti, e chissà con quali nomi ci stupirà quest’anno il programma.

Antonella Clerici invece si conferma, ancora una volta, una delle regine indiscusse della tv italiana: impegnata ogni giorno con la trasmissione È sempre mezzogiorno, è pronta ad accettare di nuovo la sfida della prima serata.

Già lo scorso anno, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e canzoni la conduttrice si era mostrata entusiasta per il progetto: “È il secondo tempo della vita, io l’ho sperimentato dopo i 50 anni. Invece i partecipanti del talent ne hanno più di 60, questo è un momento in cui si ha la vera libertà. C’è la libertà di sbagliare, di fare quello che vuoi, di esprimerti e perché no, di cantare su Rai 1”.