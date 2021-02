Live, Jasmine risponde alle critiche e dedica dolci parole ad Al Bano

editato in: da

Nuova puntata per Live – Non è la D’Urso, l’appuntamento della prima serata della domenica di Canale 5. Barbara D’Urso, che da anni guida lo show curandone contenuti e pensando, insieme al suo staff, sempre a nuovi elementi da inserire per sorprendere il suo affezionatissimo pubblico, ha trattato, anche questa sera, numerosi argomenti.

La conduttrice ha aperto la puntata dedicando, come di consueto, ampio spazio ai temi di informazione e di cronaca, ospitando in studio esperti e rappresentanti del mondo politico. Lo ha fatto sfoggiando un look molto formale, senza rinunciare ad un tocco femminile. Ha infatti scelto un tailleur bianco, con inserti neri e pantaloni a palazzo e, sotto la profonda scollatura del tailleur, ha indossato un top di pizzo e raso.

La D’Urso non ha dimenticato di dedicare parte del suo programma al gossip e all’intrattenimento, puntando l’attenzione sul mondo dello spettacolo. In studio Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che si sta dedicando con grande passione al mondo della musica. Un sogno e un talento che, evidentemente, ha ereditato da padre. Ora che è diventata una giovane donna di quasi 20 anni, mostra grande determinazione e caparbietà. E la notorietà non si sta facendo attendere.

All’inizio ero molto spaventata – ha confessato -, perché non ero abituata e sono molto chiusa di carattere. Poi piano piano ci sto prendendo la mano, e mi piace, e questo l’ho preso da papà. Mamma rispetto a papà è più chiusa.

Nonostante la sua timidezza, Jasmine Carrisi ha già dovuto affrontare molte critiche, spesso rivolte più all’aspetto estetico che alle sue reali capacità. A chi, però, l’accusa ingiustamente di essersi rivolta già alla chirurgia estetica nonostante la giovane età, risponde con fierezza e dimostrando molta maturità

Ma sai cos’è – ha detto a Barbara D’Urso-, il problema non è che mi dicono di essermi rifatta. Il problema è che nel 2021 viene usato come un insulto, io non ci vedo niente di male nella chirurgia estetica. Non dovrebbe essere un taboo.

Jasmine ha infine parlato della sua famiglia, rivelando che, inaspettatamente, quella a essere più gelosa e apprensiva tra i suoi genitori è Loredana Lecciso, che la controlla sempre con grande attenzione. Al Bano, che le ha fatto anche una sorpresa dimostrando di essere molto fiero di lei, dimostra invece maggiore sicurezza. E, a lui, la Carrisi ha dedicato bellissime parole:

È l’unica persona che ascolto realmente. Ogni consiglio che mi dà lo ascolto, anche se pensa di no.

Un dolce pensiero anche alla nonna Jolanda, che ha perso nei mesi scorsi. Un dolore ancora profondo che, però, lascia spazio anche a un sorriso sul volto di Jasmine che spunta grazie ai ricordi dei bei momenti vissuti insieme.

Jasmine, pur essendo ancora giovanissima, ha affrontato l’intervista di Barbara D’Urso con grande sicurezza. La Carrisi ha affermato di avere tantissimi progetti in cantiere. Riuscirà, grazie al suo talento, a raggiungere i suoi obiettivi?