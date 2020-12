Chi è Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior

editato in: da

Erminio Sinni è il vincitore di The Voice Senior. Il cantante ha trionfato nella finalissima dello show condotto da Antonella Clerici, superando Marco Guerzoni ed Elena Ferretti del team di Gigi D’Alessio. L’artista toscano ha vinto con il 53 per cento dei voti, ottenendo l’approvazione del pubblico. Presto inciderà una cover e canterà nel programma di Capodanno presentato da Amadeus su Rai Uno.

La vittoria di Erminio è arrivata grazie all’interpretazione di A mano a mano, celebre brano di Riccardo Cocciante che aveva già presentato durante le Blind Audition. Accanto a lui la coach Loredana Bertè che è rimasta senza parole quando il cantante ha cantato Bella senz’anima. “Mi hai scorticato il cuore”, ha detto alzandosi in piedi per applaudirlo. “Stasera – aveva scritto Sinni poco prima di salire sul palco di The Voice Senior – ci saranno i folli sognatori che non si arrendono mai, i Don Chisciotte, gli Icaro del 2000. Noi abbiamo già vinto dal momento che siamo entrati in questa trasmissione, abbiamo preso un pochino di fiducia nonostante il periodo che stiamo vivendo. Stasera vincerà la SPERANZA chiunque arriverà primo di noi. Grazie di questo bellissimo sogno”.

Classe 1951, Erminio Sinni è originario di Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1993 con il brano l’Amore vero, arrivando quinto. La sua canzone più famosa però è E tu davanti a me che negli anni Duemila è stata la più suonata nei pianobar. Poco dopo il successo però Erminio era scomparso dalle scene. “Portavo canzoni e dischi e nessuno mi degnava di considerazione – ha raccontato nelle puntate di The Voice Senior -. Pensa che io dal ’93 ad oggi io ho proposto 27 canzoni al Festival, una ogni anno, senza essere mai ascoltato.

Sul palco di The Voice Senior, Sinni ha svelato di aver combattuto contro il Coronavirus. Sul palco ha voluto dedicare un pensiero ai medici dell’Ospedale Umberto I di Roma che l’hanno curato. Dopo aver superato la malattia e aver mostrato il suo talento ai giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e Jasmine Carrisi, Sinni sarà fra i protagonisti di L’anno che verrà, programma di Capodanno condotto da Amadeus. Nel frattempo il Festival resta un grande sogno: “Io ci tornerei a piedi – ha confessato -. Chi non vorrebbe tornare a Sanremo? Anche perché dopo tanti anni di porte chiuse in faccia, trovarla spalancata sarebbe un’occasione imperdibile”.