The Voice Senior: Giulio Todrani, papà di Giorgia, contro Loredana Bertè

Giulio Todrani contro Loredana Bertè. All’indomani della semifinale di The Voice Senior, il papà della cantante Giorgia ha affidato a Twitter un lungo sfogo contro la sua coach, rea – a suo dire – di non essersi interessata del suo stato di salute una volta risultato positivo al coronavirus.

Ma andiamo con ordine. Todrani ha partecipato al talent condotto da Antonella Clerici sui cantanti over 60, dimostrando di avere delle notevoli doti canore e arrivando fino alla semifinale di ieri alla quale, però, non ha potuto partecipare dal vivo perché costretto a casa dal Covid.

La sua esibizione si è tenuta in collegamento da casa ed è piaciuta molto ai coach Al Bano e Loredana, che si sono spesi in complimenti e lodi per la sua interpretazione di It’s Not Unusual di Tom Jones. La performance, però, non è bastata a portarlo in finale proprio a causa di una scelta della Bertè che gli ha preferito un altro concorrente. Tuttavia, non è stata l’eliminazione il motivo per cui Giulio ha attaccato la cantante nelle ultime ore, ma la delusione per il comportamento della sua coach.

“Cara Loredana tu sai benissimo tutti i problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid, e anche per consigli sul pezzo. La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre. Le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype è che comunque partivo penalizzato”, ha scritto il papà di Giorgia su Twitter.

La cantante, che commentando la puntata via social, aveva dedicato un messaggio proprio al padre di Giorgia: “Giulio mi spiace, sei unico e ti auguro di riprenderti presto”. Quest’ultimo però ha risposto in maniera particolarmente stizzita, dimostrando di non aver ancora smaltito l’esclusione e l’amarezza per l’atteggiamento della coach: “Cara Loredana, dispiace molto più a me. Hai leso la mia professionalità”.