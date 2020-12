The Voice Senior, Clementino oscura tutti e la Clerici è inarrestabile: i momenti cult della 4° puntata

editato in: da

The Voice Senior: coach, concorrenti e conduttore

The Voice Senior conquista ancora una volta il pubblico in prima serata grazie alla bravura dei concorrenti e a un cast stellare, con i giudici – Gigi D’Alessio, Jasmine e Al Bano Carrisi, Clementino e Loredana Bertè – e la conduttrice Antonella Clerici. Momenti emozionati, risate e ricordi: lo show è un concentrato di emozioni e non stupisce che sia diventato un successo. Se lo scorso anno il programma aveva avuto qualche difficoltà, la nuova edizione con la Clerici ha raccolto ottime recensioni e ascolti. La semifinale non ha deluso le aspettative del pubblico e la conduttrice ha svelato i super finalisti che si affronteranno nell’ultima puntata per conquistare il premio dello show.

CLEMENTINO OSCURA TUTTI – Ancora una volta Antonella Clerici ha mostrato il suo talento e la capacità di guardare avanti. La conduttrice ha portato nello show Clementino, rapper molto conosciuto fra i giovani, ma poco dal grande pubblico. Sin dalla prima puntata di The Voice Senior, Clementino ha dimostrato di avere la stoffa per diventare una star televisiva. Dalle battute con Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, ai consigli a Jasmine Carrisi (che faticava inizialmente ad ambientarsi alle telecamere) sino alla commozione di fronte a una canzone: l’artista ha stupito e stregato il pubblico.

IL SIPARIETTO FRA LAURA GREY e GIGI D’ALESSIO – Siparietto comico – con l’incursione di Clementino – fra Laura Grey e Gigi D’Alessio. L’artista napoletana conosce il cantante da ben trent’anni e agli inizi della sua carriera partecipava con lui ai matrimoni accompagnandolo al pianoforte. I due si sono persi di vista per poi ritrovarsi a The Voice Senior dove Laura è entrata da subito nella squadra di Gigi. Anche nella semifinale dello show non sono mancati momenti comici fra la concorrente e il giudice, con Laura che ha detto di avere nel cuore solo Gigi, così tanto che ogni uomo che arriva nella sua vita deve vedersela con lui. A intervenire nella vicenda non solo Al Bano, ma anche Clementino che ha indossato una parrucca bionda inscenando una proposta ad Antonella Clerici.

L’ESIBIZIONE DI GIULIO TODRANI IN COLLEGAMENTO – Giulio Todrani, papà di Giorgia, si è esibito in collegamento da casa perché risultato positivo al Coronavirus. Scelto da Loredana Bertè, ha stupito il pubblico e i giudici con il suo talento e una grande energia sulle note di It’s not Unusual di Tom Jones. “Giulio da lontano è stato bravissimo – ha detto la Bertè, fiera del concorrente -, ci ha dimostrato di essere un grande cantante anche in un momento difficile”. Colpito anche Al Bano, che ha commentato: “Mi ha portato indietro nel tempo, questa è la magia della musica, sei un grande”. Originario di Roma, Giulio è l’uomo dietro il successo della famosissima cantante Giorgia. “Adesso non sei più il papà di Giorgia – ha spiegato Antonella Clerici nelle prime puntate, presentandolo -, adesso sei Giorgio Todrani”. Divenuto celebre negli anni Settanta in coppia con Angela Bini, ha partecipato al Cantagiro, incidendo il brano Una storia d’amore. In seguito ha creato un duo con la figlia: Juli & Julie, per poi lanciare la carriera da solista di Giorgia.

LA SCELTA DEI FINALISTI DI THE VOICE SENIOR – The Voice Senior è stato una scommessa che Antonella Clerici è riuscita a vincere, grazie a determinazione e talento. Con una semifinale ricca i colpi di scena, i giudici hanno annunciato i finalisti del programma. Il prossimo 20 dicembre sul palco si sfideranno otto concorrenti. A sceglierli i giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi che hanno voluto nella finale Giovanna Sorrentino, Rita Mammolotti, Alan Farrington, Roberto Tomasi, Erminio Sinni, Marco Guerzoni, Elena Ferretti e Tony Reale. Chi sarà il vincitore della prima edizione di The Voice Senior?

IL DUO JASMINE E AL BANO CARRISI – Sempre più unito il duo Jasmine e Al Bano Carrisi. La giovanissima cantante e il suo famoso papà sono stati fra le rivelazioni di The Voice Senior. Dopo un inizio un po’ difficile, Jasmine, frutto dell’amore di Al Bano per Loredana Lecciso, ha mostrato grande fermezza e un’ottima conoscenza musicale, stupendo anche l’artista di Cellino San Marco. Proprio per volere di Jasmine, Carrisi ha scelto Tony Reale per la finale dello show. “Jasmine mi ha contagiato”, ha ammesso e la figlia ha aggiunto: “Ha un’energia travolgente”. La scelta ha scatenato qualche protesta sui social dove in tanti facevano il tifo per Alida Ferrarese. “Non stupirti se ti dicessi: vogliamo incidere insieme qualcosa?”, ha concluso Al Bano rivolgendosi all’artista.