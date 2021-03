Anticipazioni Isola: 4 nuovi naufraghi in arrivo e uno sarà eliminato

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Dopo lo straordinario successo del debutto andrà in onda giovedì 18 marzo in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Al timone la padrona di casa Ilary Blasi, accompagnata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini che commenteranno in diretta la puntata.

Al cast già nutrito di personaggi celebri, nel corso della serata entreranno ufficialmente in gioco altri quattro naufraghi che si uniranno ai gruppi dei Buriños e dei Rafinados: Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile.

Sin dal loro arrivo sull’Isola, i nuovi concorrenti saranno subito messi alla prova: il gioco entrerà immediatamente nel vivo per i quattro naufraghi, mentre uno dei vip dovrà lasciare Cayo Cochinos. Sono due infatti i nominati: durante la puntata il pubblico da casa, attraverso il televoto, deciderà chi tra Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti sarà il primo a dover lasciare l’Honduras.

Per il naufrago eliminato però l’avventura con L’Isola dei Famosi non terminerà qui: ci sarà infatti una grande sorpresa che sarà svelata durante la serata. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola. Ma non finisce qui: ovviamente in programma anche nuove nomination, che porteranno un altro naufrago ad abbandonare il gioco.

L’Isola dei Famosi ha alzato da pochissimo il sipario ma ha già fatto parlare tantissimo di sé: impossibile non menzionare Ilary Blasi, che ha conquistato tutti con il suo innegabile talento, la sua ironia e la spontaneità che la contraddistinguono. E che l’hanno portata a conquistare il tapiro d’oro di Striscia La Notizia, dopo la gaffe sulla Palapa, luogo chiave dell’isola, dove i naufraghi si riuniranno per i momenti importanti.

Ad attirare l’attenzione anche il bellissimo Akash, il modello dagli occhi di ghiaccio già noto al pubblico per la sua per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Il giovane è finito al centro dell’attenzione prima per i contrasti emersi con Tommaso Zorzi, nuovo opinionista del reality show, poi per la sua lite con Drusilla Gucci. Pare però che a far discutere sia anche la sua situazione sentimentale: Akash sarebbe impegnato con Giovanna Abate, volto noto di Uomini e Donne. Cosa riserveranno le prossime puntate del reality?