Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar è fidanzato con un’ex tronista: le indiscrezioni

Isola dei Famosi 2021: il cast

Ha da poco preso il via una nuova, strepitosa edizione dell’Isola dei Famosi, e non mancano già le indiscrezioni sui concorrenti che sono appena sbarcati in Honduras. Tra i primi a far parlare per la sua situazione sentimentale è Akash Kumar, il quale sarebbe impegnato con un volto noto della televisione italiana: Giovanna Abate.

Akash, splendido modello dagli occhi di ghiaccio che avevamo già conosciuto nel 2018 per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è approdato da poco all’interno del reality show di Canale 5, che ha appena debuttato con una nuova edizione condotta da Ilary Blasi. A quanto pare, saranno molte le sorprese che faranno discutere e che appassioneranno il pubblico nel corso di questa stagione, e Akash si candida già ad essere uno dei veri protagonisti della trasmissione.

In questi primi giorni di permanenza sull’Isola, in effetti, si è molto parlato di lui: il giovane modello è finito al centro dell’attenzione dapprima per i contrasti emersi con Tommaso Zorzi, nuovo opinionista del reality show, poi per la sua lite con Drusilla Gucci, avvenuta a poca distanza dalle sue dichiarazioni con le quali affermava di essere interessato alla ragazza. Un interesse, il suo, che sembrerebbe essersi spento subito dopo la loro conoscenza, quando Akash si è reso conto che Drusilla non sarebbe mai stata la persona giusta per lui.

Ma è proprio sul fronte sentimentale che spunta una novità in merito al modello: si vocifera infatti che sia attualmente impegnato con un’ex tronista di Uomini e Donne, la bella Giovanna Abate. I dettagli non sono ancora noti, tuttavia nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, durante l’intervista a Iva Zanicchi, è emerso che i due sarebbero in contatto già da diverso tempo. Pare addirittura che Akash e Giovanna abbiano trascorso il Capodanno insieme, e che abbiano continuato a sentirsi fino alla partenza del naufrago.

Tutto ciò sorprende, perché sarebbe in aperta contraddizione con quanto dal modello affermato solo poco tempo fa. Akash aveva infatti dichiarato che la sua ultima storia d’amore si è interrotta bruscamente dopo 7 anni. Dal suo canto, invece, Giovanna Abate sembra essere libera da impegni sentimentali: uscita lo scorso anno da Uomini e Donne con il corteggiatore Sammy Hassan, ha posto fine alla loro relazione durante l’estate e da quel momento non avrebbe avuto altri flirt.

Tuttavia, emergono altre indiscrezioni che renderebbero la situazione ancora più complessa. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, il giornalista Francesco Fredella ha infatti confessato che Akash sarebbe innamorato di una famosa soubrette, di cui l’identità non è però stata rivelata. Il mistero si infittisce.