U&D, Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati: lo sfogo di lui

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati a poche settimane dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne. A svelarlo sono stati proprio l’ex tronista e l’ex corteggiatore che hanno confermato i gossip che circolavano da tempo. “Ci siamo lasciati – ha confessato Sammy a Uomini e Donne Magazine -. È un fatto risalente alla prima settimana di luglio. Ora mi sento stanco e svuotato per tutto quello che ho vissuto in questo mese di frequentazione”.

La storia d’amore sarebbe finita a causa delle continue liti iniziate dopo l’addio a Uomini e Donne. “Mi aspettavo di poter vivere il rapporto al di fuori in modo più pacato, leggero – ha rivelato Hassan, parlando di Giovanna Abate -, ma non per questo meno importante: semplicemente con serenità. Purtroppo così non è stato e le discussioni sono diventate all’ordine del giorno, finché mi sono sentito esausto di litigare per tutto. La lontananza non ci ha aiutato”.

Giovanna aveva scelto Sammy, dopo un lungo percorso a Uomini e Donne, decidendo di non frequentare Davide Basolo, alias l’Alchimista, anche lui corteggiatore, e Alessandro Graziani. “Siamo due persone con esperienze diverse e c’era una forte mancanza di fiducia alla base, che indirettamente sfociava in discussioni per qualsiasi cosa – ha raccontato Hassan -. Io e Giovanna viviamo i rapporti in modo differente; lei andava più veloce. Non credo che ci siano colpe da nessuna parte, penso solo che Giovanna non sia pronta ad affrontare una storia con una persona come me, perché probabilmente certe esperienze di vita può comprenderle solo chi ha un passato simile, altrimenti non si riesce ad astenersi dal giudicare ed è normale nascano delle insicurezze. Io ho voluto iniziare la nostra storia dal tre giugno in poi, mentre per lei l’inizio forse era il venticinque gennaio. Siamo usciti con due concezioni differenti. Probabilmente la differenza di età ha influito”.

Immediata la replica di Giovanna che ha fornito la sua versione dei fatti: “Ho sperato che le cose potessero andare diversamente – ha rivelato -, ma non si può costruire una storia da soli. Scrivere queste parole, a oggi, per me è tanto inaspettato quanto difficile. Nelle ultime due settimane ho preferito prendermi del tempo per razionalizzare ciò che stava accadendo a questa mia storia che è stata stroncata sul nascere. Ho preferito non agire di impulso, non far parlare la rabbia e il dispiacere prima di aver metabolizzato. In questo mese – ha aggiunto – ho sperato più volte che le cose si potessero sistemare e, non vi nego, proprio la settimana scorsa ero ancora incredula per quello che stava accadendo, con la valigia pronta per andare a Milano e provare, ancora una volta, a non chiudere questa relazione che non ha avuto neanche tempo di trasformarsi in altro”.