Addio a Maria Giovanna Maglie: l’amore per il marito Carlo e la malattia

Addio a Maria Giovanna Maglie: la nota giornalista e opinionista tv si è spenta all’età di 70 anni, dopo un lungo ricovero in una struttura sanitaria a causa delle sue precarie condizioni di salute. Maglie aveva comunicato a fan e ammiratori lo scorso dicembre su Twitter di aver subito diversi interventi chirurgici, svelando poi di aver avuto un aneurisma all’aorta.

Ad annunciare la sua scomparsa è stata l’amica e collega Francesca Chaouqui su Twitter: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

La malattia e il ricovero

Da assidua frequentatrice dei salotti tv, le apparizioni sul piccolo schermo di Maria Giovanna Maglie si erano fatte sempre più rare negli ultimi mesi. A svelarlo era stata la stessa giornalista su Twitter, dove aveva aggiornato i suoi follower delle sue condizioni di salute, che a dicembre apparivano sempre più gravi.

“Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”, aveva scritto, accompagnando alle parole un selfie scattato direttamente dal letto di ospedale.

L’opinionista e saggista, durante una sua ospitata di qualche mese fa a Quarta Repubblica, non aveva nascosto di aver avuto un malore in diretta, di cui gli spettatori più attenti si erano accorti.

A Fanpage poi la giornalista aveva svelato le cause del suo lungo ricovero: “Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata male, con un’anemia violentissima”. Sulle cause specifiche dell’operazione aveva detto: “Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta“.

Maria Giovanna Maglie, la vita privata e la carriera

Nata a Venezia nel 1952, Maria Giovanna Maglie aveva esordito come giornalista de L’Unità. Era arrivata in Rai nel 1989, diventando inviata in Medio Oriente per il Tg2 dopo lo scoppio della prima guerra del Golfo, e fu corrispondente da New York fino al 1993.

Negli anni ha collaborato con diverse testate ed emittenti, da il Giornale, Il Foglio, oltre che per Radio Radicale e Radio 24. Autrice di libri e documentari, si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione nel ruolo di opinionista a vari programmi televisivi.

Da sempre riservata sulla sua vita privata, Maria Giovanna Maglie era legata da tanti anni a Carlo Spallino Centonze, di vent’anni più giovane di lei. Volto noto al grande pubblico, il siciliano ha partecipato come giudice al programma di Antonella Clerici La prova del cuoco. Ma non solo: marchese per grado nobiliare, è anche designer di gioielli, pittore e artista per vocazione. I due non hanno avuto figli e negli ultimi anni hanno vissuto insieme a Roma.