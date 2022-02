Anna Tatangelo, l’emozione dei suoi Sanremo e il sogno che si è trasformato in realtà

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Immaginiamoci di essere una ragazzina e di sognare di calcare il palco dell’Ariston, se per molti questo desiderio resta tra quelli più belli, per qualcuno si trasforma in realtà. È quello che è accaduto ad Anna Tatangelo che, sul suo profilo Instagram, ha voluto raccontare di quella volta in cui ha fatto una domanda alla sua mamma e di come – un anno dopo – quella semplice richiesta si sia trasformata in realtà. La cantante ha voluto anche ricordare i suoi di Sanremo, sempre ricchi di emozioni, che l’hanno vista crescere e diventare la donna e l’artista di talento che è oggi.

Anna Tatangelo, il post su Instagram

Un video con una carrellata delle sue esibizioni a Sanremo, ma anche una testimonianza di come sia cresciuta e cambiata nel corso degli anni. Anna Tantangelo ha celebrato l’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo postando sul suo profilo Instagram le sue esibizioni sul palco dell’Ariston. Accompagnate da un aneddoto di quando arrivare alla prestigiosa kermesse canora era ancora un sogno, un desiderio prezioso.

A corredo dei vari video di ogni sua esibizione, in cui la si può ammirare crescere e diventare la donna stupenda di oggi, ha raccontato di lei e del suo percorso.



“Ieri è iniziato il Festival di Sanremo! È sempre bellissimo seguirlo anche da spettatrice – ha scritto Anna Tatangelo – Forse non vi ho mai detto che l’anno precedente alla mia prima partecipazione alla kermesse ero sul divano con la mia mamma e, mentre guardavamo insieme i grandi artisti esibirsi, le chiesi “mamma secondo te un giorno ci sarò anch’io su quel palco?”. Lei mi guardò e mi disse “tu credici davvero e un giorno sarai lì anche tu” …devo dire grazie per tutte le volte in cui l’ho vissuto, perché dal 2002 in un certo senso il Festival mi ha davvero vista crescere. Il primo arrivò esattamente 20 anni fa, avevo 15 anni, un anno dopo le parole della mia mamma.

Gli altri a seguire li porto tutti nel cuore, perché tutti rappresentano un passo importante per me come donna ed artista. Grazie a voi perché dal primo ad oggi sono cresciuta, e voi insieme a me.

Ora ditemi, il vostro preferito tra tutti i miei Sanremo… qual è?”.

Parole da cui traspare come il suo percorso di artista si possa osservare anche su quel palco così importante ed emozionante, che è quello del Festival di Sanremo.

Anna Tatangelo, la carriera e la vita privata

È un periodo felice per Anna Tatangelo, sia da punto di vista professionale che privato. Sul fronte lavoro ha da poco chiuso la sua prima esperienza nelle vesti di conduttrice. È stata infatti la padrona di casa del people show Scene da un matrimonio andato in onda su Mediaset, e intanto sogna uno show tutto suo: “in cui dimostrare che sono cresciuta professionalmente, che posso cantare, presentare e anche ballare”, aveva raccontato in un’intervista. Sul fronte personale continua la sua relazione con il rapper Livio Cori, che a quanto pare procede a gonfie vele.

Un momento di grandi soddisfazioni per Anna Tatangelo, che con il suo talento e la sua bellezza si conferma sempre di più come uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo.