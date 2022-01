Anna Tatangelo, diva d’altri tempi su Instagram: eleganza intramontabile

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo non ha bisogno di presentazioni: bellissima, voce d’angelo e una personalità che non può far altro che colpire dritto al cuore. La cantante di Sora ha condiviso un nuovo post su Instagram dove dà (l’ennesima) prova della sua innata eleganza. Sembra una diva d’altri tempi con un look e un’acconciatura retro che fanno scuola.

Anna Tatangelo come una diva d’altri tempi

C’è da restare senza fiato alla vista di Anna Tatangelo negli scatti in bianco e nero che ha condiviso su Instagram: le labbra carnose, i grandi occhi resi ancor più intensi dal make up e un abito semplice quanto sensuale, che lascia scoperte le spalle, dando risalto al prosperoso décolléte.

Anna sembra una diva d’altri tempi con le onde morbide che le incorniciano delicatamente il viso, un must dell’hair style che si può adattare sia ai tagli corti che alle chiome più lunghe, a seconda dei casi. Morbida e sensuale, in queste immagini la cantante ricorda le iconiche Sophia Loren e Gina Lollobrigida, bellezze indimenticabili che ancora oggi fanno scuola.

Ogni singolo elemento rende giustizia alla sua bellezza mediterranea, la stessa che ammiriamo a ogni singola apparizione. È accaduto di recente quando l’abbiamo vista al timone di Scene da un matrimonio, dove per ogni puntata ha sapientemente scelto dei look da dieci e lode. Campionessa di stile ed eleganza, la splendida Anna è un’ispirazione per chi è alla ricerca di idee per creare outfit alla moda e mai sopra le righe.

L’amore ti fa (ancor più) bella

È proprio il caso di dirlo, il 2022 è iniziato alla grande per Anna Tatangelo. Dopo la lunga storia con Gigi D’Alessio, costellata di momenti non sempre facili, adesso la cantante di Sora ha ritrovato il sorriso al fianco di Livio Cori. Un amore inaspettato, come del resto sono tutte le cose più belle che arrivano all’improvviso nella tua vita, sconvolgendola e rendendola magica.

Se all’inizio la coppia (forse anche un po’ per “scaramanzia”) aveva deciso di tenersi alla larga dai riflettori, oggi Anna e Livio non nascondono più il loro legame. La Tatangelo ha condiviso su Instagram qualche breve scorcio della loro vita insieme, quei classici momenti tra divertimento e leggerezza che riempiono ciascuna relazione sentimentale. E sì, l’amore la fa ancor più bella e dal suo volto si percepisce la ritrovata serenità al fianco di un uomo che la ama e la rispetta. Sono agli inizi, ma questa love story sembra già promettere bene.

Scene da un matrimonio e gli altri successi di Anna

Anna Tatangelo ha appena compiuto 35 anni e il suo è un percorso in continua ascesa, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche da quello professionale. La ricordiamo bene agli esordi come cantante, quando piccolissima (aveva soltanto 15 anni) vinse il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Poi l’abbiamo ammirata anche in altre edizioni della kermesse, a riprova di un talento indiscutibile, confermato canzone dopo canzone.

Ma per la splendida “Tata” si sono aperte anche altre strade lavorative. Il piccolo schermo le ha dato tante soddisfazioni, dalla partecipazione come giudice di All Together Now fino alla conduzione di Scene da un matrimonio, il suo vero e proprio debutto da presentatrice. Anna ha saputo donare allo storico programma Mediaset una freschezza e un’eleganza che l’hanno ripagata, consacrandola (o meglio, confermandola) tra i volti più amati dello spettacolo.