Andrea Iannone e Soleil Sorge: avvistati insieme gli ex dei Rodriguez

editato in: da

Sembra proprio che Andrea Iannone abbia voltato pagina. Il pilota, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, è stato paparazzato in compagnia di Soleil Sorge, proprio l’ex fidanzata del fratello della showgirl argentina, Jeremias.

I due sono stati avvistati insieme in Sardegna, meta di vacanze di tantissimi vip nostrani durante questa estate. Gli scatti che li immortalano insieme sono stati diffusi dal settimanale Chi: nelle foto pubblicate dal giornale diretto da Alfonso Signorini i due appaiono felici e molto complici, tra chiacchiere fitte e sorrisi, seduti a un tavolo.

Che ci sia una certa intesa sembra palese: del resto il pilota e l’ex naufraga si conoscono da tempo visto che entrambi hanno frequentato i fratelli Rodriguez. Secondo il settimanale Chi la Sorge e Iannone si sarebbero incontrati proprio in Sardegna, dove entrambi erano in vacanza: sembra che i due abbiano trascorso due giorni insieme.

Negli scatti pubblicati il pilota appare con il suo solito piglio da tenebroso: in tenuta sportiva, indossa una canotta e un paio di bermuda. Soleil invece, nonostante il cappello di paglia nero con cui prova a oscurare il viso, non riesce a nascondere il sorriso d’intesa che scambia con Iannone.

Alla fine del soggiorno, la Sorge e lo sportivo sono rientrati a casa prendendo lo stesso volo: secondo quanto riportato dal magazine, una volta atterrati all’aeroporto di Malpensa lui avrebbe riaccompagnato la bella Soleil alla sua abitazione con il suo autista.

Nessuna traccia di Cristina Buccino: secondo delle indiscrezioni il pilota di MotoGp aveva ritrovato il sorriso accanto alla showgirl dopo l’addio a Giulia De Lellis e molti aspettavano solo che uscissero allo scoperto con la loro love story.

Le cose invece potrebbero essere cambiate per Iannone, che fino ad ora sembra non aver avuto molta fortuna in amore: prima la lunga relazione con Belen Rodriguez, terminata con il ritorno tra le braccia di Stefano De Martino, poi la storia con Giulia De Lellis, anche lei tornata con l’ex Andrea Damante.

Soleil invece ha chiuso da tempo la storia con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. I due si erano conosciuti durante L’Isola dei Famosi e quando il reality era terminato avevano continuato a frequentarsi.

Sarà scoppiata la scintilla tra la bella Soleil Sorge e Andrea Iannone o si tratta di una semplice amicizia? Se in ballo dovessero esserci davvero dei sentimenti tra i due potrebbe essere interessante la reazione dell’ex di lei, Jeremias, che (almeno fino ad oggi) ha sempre avuto con il pilota un legame fortissimo.