Soleil Sorge svela perché è finita con Jeremias Rodriguez

Soleil Sorge svela per la prima volta perché è finita la storia d’amore con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Dopo mesi di silenzio, prove e avvistamenti, la modella italoamericana ha affermato di aver chiuso la love story con l’argentino. In una lunga intervista rilasciata a Novella 2000, Soleil si è sfogata parlando di Jeremias e di un altro ex celebre: Luca Onestini.

“Capitolo chiuso – ha detto riguardo il fratello di Belen Rodriguez -. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. Bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto. […] Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”.

I due si erano conosciuti durante L’Isola dei Famosi e quando il reality era terminato avevano continuato a frequentarsi, raccontando su Instagram il loro grande amore. Nel passato di Soleil Sorge anche un altro personaggio famoso: Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva scoperto di essere stato lasciato dalla modella mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, dopo che lei era stata paparazzata con Marco Cartasegna. Oggi Luca è legato a Ivana Mrazova e di recente ha ricordato la storia con Soleil usando parole molto dure.

“Purtroppo ci sono persone cui ha fatto comodo “giocare” su una situazione – ha chiarito la Sorge, attaccando l’ex -, per uscirne da vittima, nonostante la realtà fosse opposta. E ovviamente continuano a cavalcare questo “personaggio”. Forse ho sbagliato a non fare più chiarezza immediatamente ma, a differenza di molti, in quel momento non avevo interesse a rovinare altri per uscirne bene. Credo vivamente nel tempo. Come avviamo visto e sentito da più voci, alla fine la verità viene sempre a galla”.