Chi è Marco Cartasegna, l’ex tronista di Uomini e Donne arrivato in Parlamento

Marco Cartasegna è l’ex tronista di Uomini e Donne arrivato in Parlamento dopo l’esperienza negli studi di Maria De Filippi e il successo su Instagram. Bello, giovane e di successo, Marco ha tenuto un lungo discorso dedicato al cyberbullismo, raccontando l’esperienza anche sui social.

Classe 1991, vive a Milano ed è arrivato al successo grazie a Uomini e Donne. Laureato in Economia aziendale e management alla Bocconi, ha conseguito un master a Madrid. Da anni si divide fra la Spagna e l’Italia, svolgendo anche la professione di modello e influencer di moda. Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo grazie allo show di Maria De Filippi dove da subito si è fatto notare.

Arrivato sul trono per sostituire Manuel Vallicella, ha iniziato una rivalità con Luca Onestini. Il motivo delle tensioni fra i due tronisti? Soleil Sorge, diventata alla fine del programma la scelta di Onestini. In seguito Marco ha scelto Federica Benincà, ma la storia d’amore è finita presto. Quando il rivale è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista e Soleil si sono incontrati di nuovo e fra i due è scoppiata la passione tanto che la modella ha deciso di dire addio al fidanzato.

Anche questa relazione è terminata e in seguito Marco Cartasegna è stato indicato come il nuovo fidanzato di Giulia Salemi, ma il flirt con la fashion blogger non è stato mai confermato. Oggi l’ex tronista è un imprenditore affermato e sui social commenta spesso fatti di politica. Il suo interesse per questo settore l’ha portato a tenere un discorso in Parlamento.

Il suo intervento, sponsorizzato dall’onorevole Federica Zanella, di Forza Italia, è stato incentrato sul cyberbullismo e la violenza online. “Un onore essere invitato a parlare al Parlamento – ha scritto Marco, pubblicando una sua foto su Instagram -, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta al cyberbullismo e alla violenza online in generale. Grazie all’Onorevole Federica Zanella”.