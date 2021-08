Ivana Mrazova, la dura replica a Onestini: “Non è vero che ci siamo aspettati”

Si è rotto il sogno d’amore di Luca Onestini e Ivana Mrazova: la coppia, che si era conosciuta e innamorata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è detta definitivamente addio. I due avevano cominciato a frequentarsi a telecamere spente, una volta conclusa l’avventura nel reality e varcata la porta rossa.

Del resto entrambi erano impegnati: Onestini era legato a Soleil Sorge, scelta pochi mesi prima a Uomini & Donne, e la Mrazova invece aveva iniziato da poco tempo una frequentazione con un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo. Eppure il loro sentimento è cresciuto pian piano, trasformandosi in un grande amore. Dopo quattro anni però è arrivata la notizia (non del tutto inaspettata) della loro rottura: a comunicarlo ai fan è stato proprio Onestini, che con un post su Instagram ha rotto il silenzio sulla vicenda.

A poche ore dal post dell’ormai ex fidanzato, anche Ivana ha voluto dire la sua, affidando a Instagram una dura replica alle sue parole:

Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo ‘aspettati e supportati’. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima, in più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui.