Amici, l’amore regna sovrano: tutte le bellissime coppie nate

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Amici 2021, a prescindere dall’indubbio talento dei ragazzi nel canto e nel ballo ( quest’anno più evidente che mai), Maria De Filippi è riuscita nell’impresa titanica di creare più coppie che nel suo format dedicato “Uomini & Donne”.

Da Martina e Aka7even a Deddy e Rosa. Da Sangiovanni e Giulia a Enula e Leo (in fieri) non è rimasto praticamente fuori nessuno. E soprattutto, considerato che molte si sono formate ancora prima de serale, ad oggi hanno raggiunto e superato il record di quelle nate nel sopracitato U&D, dove invece alcune sono già scoppiate.

Certo, la convivenza forzata in casetta (GF insegna) aiuta l’avvicinamento e la promiscuità, ma non era mai successo in nessuna edizione precedente che ad Amici l’amore fosse tanto imperante e ispirante: ballerine che dedicano coreografie ai propri amati, come nella seconda puntata del serale Giulia verso Sangiovanni con la coreografia su “Mi sei scoppiato dentro il cuore”, cantanti che interpretano brani d’amore rivolti alle proprie muse (Lady cantata da Sangiovanni verso la stessa Giulia).

Ma vediamole tutte nel dettaglio